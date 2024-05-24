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Глава РЦПДЦА принял участие в мероприятии по случаю старта председательства Кыргызстана в Диалоге Женщин-Лидеров

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23 мая Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии Каха Имнадзе принял участие в открытии Форума женщин-лидеров Центральной Азии под председательством Кыргызстана в 2024 году.

Мероприятие было проведено в рамках Диалога женщин-лидеров Центральной Азии (CAWLC), организованного в 2020 году при поддержке РЦПДЦА, ПРООН и структуры “ООН-женщины” с целью расширения политического, экономического и социального участия женщин в Центральной Азии.

В конференции, посвященной роли женщин в развитии инноваций и технологий и реализации “зеленой повестки дня”, приняли участие представители CAWLC, женщины-политические лидеры, а также известные женщины-предприниматели в сфере технологий и представители гражданского общества. Примечательно, что во встрече приняли участие молодые женщины-предприниматели из Афганистана.

На мероприятии, организованном заместителем Спикера Парламента Кыргызской Республики и нынешним председателем Диалога женщин-лидеров Центральной Азии Джамилей Исаевой, был принят план действий Форума на 2024 год, включающий ряд мероприятий, способствующих реализации Глобальной повестки дня «Женщины, мир и безопасность» и ЦУР в регионе.

Представляя планы Диалога на 2024 год, г-жа Исаева подчеркнула важность постоянного участия CAWLC в обсуждении тем, которые были определены предыдущими председателями как приоритетные, и предложила еще больше расширить работу CAWLC по расширению экономических прав и возможностей и роли женщин в реализации климатических и зеленых программ.

Выступая на Форуме, глава РЦПДЦА Каха Имнадзе подчеркнул связь между лидерством женщин в вопросах изменения климата и “зеленых” программ и устойчивым миром и безопасностью в регионе. Высоко оценив участие афганских женщин в форуме, он призвал платформу продолжать изучать возможности взаимодействия с женщинами из Афганистана.

Комментируя план действий CAWLC на 2024 год, Имнадзе призвал членов Диалога активизировать консультации по вопросам устойчивости и долгосрочной стратегии платформы.

Мероприятие завершилось принятием рекомендаций по продвижению женского лидерства в “зеленой повестке дня”, “климатической повестке дня”, а также в области креативной экономики и цифровых технологий.

Подробнее о Диалоге женщин-лидеров Центральной Азии здесь: https://unrcca.unmissions.org/women-leaders-caucu  ///РЦПДЦА, 23 мая 2024 г.

 

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