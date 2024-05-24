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Ашхабад объявлен Городом новых спортивных возможностей СНГ

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Ашхабад объявлен Городом новых спортивных возможностей Содружества. Такое решение принято на состоявшемся 24 мая 2024 года заседании Совета глав правительств СНГ, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

Одновременно главы правительств поручили Совету по физической культуре и спорту разработать проект Плана мероприятий на 2024–2025 годы, направленный на реализацию указанной инициативы.

Как известно, Туркменистан регулярно выступает инициатором и организатором крупных международных спортивных соревнований и форумов по самым различным видам спорта. Так, в 2017 году в Ашхабаде с успехом прошли V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые собрали 5 000 сильнейших атлетов из 62 стран, разыгравших медали в 21 виде спорта.

В 2018 году по инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея ООН учредила Всемирный день велосипеда, который отныне ежегодно отмечается 3 июня. В этом же году с большим успехом прошло Международное авторалли «Амуль-Хазар 2018», трасса которого пролегала вдоль маршрута исторического Великого шелкового пути, а также Чемпионат мира по тяжелой атлетике. В 2023 году в Туркменистане состоялся XIV Чемпионат мира по борьбе кураш, а в 2024 году – Международный турнир по хоккею с шайбой.

В последние годы Туркменистан активизировал свое участие в спортивном сотрудничестве между странами Содружества.

14 октября 2022 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ выступил с предложением о проведении Игр дружбы с участием спортсменов из государств СНГ и других стран, выразивших желание принять в них участие. В настоящее время данная инициатива находится на рассмотрении Совета по физической культуре и спорту государств – участников СНГ, в работе которого с 2023 года принимают участие и представители Туркменистана.

Во II Играх стран СНГ, состоявшихся в 2023 году в Беларуси, спортсмены Туркменистана завоевали 18 медалей, в том числе 3 серебряные и 15 бронзовых, чем подтвердили высокий уровень туркменского спорта.

Принятие Решения Совета глав правительств СНГ об объявлении Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества является новым подтверждением обозначившейся в последние годы возросшей заинтересованности партнеров по Содружеству в реализации совместных масштабных спортивных проектов, важным вкладом Туркменистана в практическую реализацию Соглашения о сотрудничестве в области физической культуры и спорта государств СНГ, а также в укрепление традиционно сложившихся дружественных связей между народами стран Содружества. ///nCa, 24 мая 2024 г. (по материалам пресс-службы Исполнительного комитета СНГ)

 

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