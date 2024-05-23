Туркменистан намерен и впредь укреплять отношения с СНГ, заявил Национальный Лидер туркменского народа

В среду, 22 мая, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Генеральным секретарём Содружества Независимых Государств Сергеем Лебедевым.

Аркадаг пожелал успешного проведения предстоящего заседания Совета глав правительств СНГ.

Отмечалось, что заседание предоставит возможность для обмена мнениями по таким актуальным вопросам, как экономическое взаимодействие, энергетика, развитие инфраструктуры и международных транспортных коридоров, пролегающих по территориям стран СНГ.

В продолжение встречи подчёркивалось, что одним из приоритетных аспектов внешнеполитической стратегии нейтрального Туркменистана является сотрудничество в рамках СНГ.

С учётом нейтрального статуса и будучи ассоциированным членом СНГ, Туркменистан выступает за эффективное партнёрство на пространстве Содружества, располагающего солидным потенциалом в различных областях. Туркменистан активно участвует в саммитах, заседаниях и мероприятиях, проводимых в рамках СНГ, широко взаимодействует в области экономики, торговли, культуры и спорта, выступая за дальнейшую координацию усилий в области транспорта и энергетики.

Национальный Лидер подчеркнул, что Туркменистан намерен и впредь всесторонне укреплять дружественные отношения с СНГ, способствуя развитию эффективного многостороннего сотрудничества, нацеленного на достижение конкретных результатов. ///nCa, 23 мая 2024 г.