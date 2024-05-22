В МИД Туркменистана состоялась встреча с Генеральным секретарем СНГ

21 мая 2024 года в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с Генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, прибывшим в Ашхабад для обсуждения подготовки к предстоящему заседанию на высоком уровне в рамках СНГ.

Так, в ходе встречи стороны рассмотрели организационные вопросы, связанные с проведением Совета глав правительств государств – участников СНГ 24-го мая 2024 года в Ашхабаде.

В продолжение беседы констатировалось наличие широких возможностей для эффективного взаимодействия в рамках СНГ. В частности, стороны сверили график совместных мероприятий, рассмотрели повестку дня встреч на высшем и высоких уровнях, предстоящих в этом году под эгидой СНГ.

С.Лебедев отметил, что активное участие Туркменистана в СНГ имеет важное значение для укрепления связей между государствами-участниками и подчеркнул, что развитие взаимовыгодных отношений с Туркменистаном остается одной из приоритетных задач Содружества.

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В проекте повестки дня встречи значатся 12 вопросов. Традиционно в узком формате члены Совета обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве.

В широком формате предлагается обсудить проекты Концепции сотрудничества в сфере энергетики и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации, а также Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств – участников СНГ.

Кроме того, на заседании планируется принять ряд документов, касающихся сотрудничества в области здравоохранения, химической промышленности, обращения с опасными отходами и противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.

Еще один вопрос повестки дня Совета глав правительств – объявление Ашхабада Городом новых спортивных возможностей Содружества. ///МИД Туркменистана/Исполнительный комитет СНГ, 21 мая 2024 г.