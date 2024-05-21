Иран скорбит по жертвам авиакатастрофы – похороны Раиси состоятся в среду – Мохбер вступает в должность исполняющего обязанности президента

Иран объявил пятидневный траур после трагической катастрофы вертолета, в которой погибли президент Эбрахим Раиси, министр иностранных дел и ряда других официальных лиц.

Тела погибших были перевезены с места крушения в город Тебриз 20 мая 2024 года. Сегодня (21 мая 2024 года) в Тебризе состоится церемония прощания.

Тело президента Раиси будет доставлено самолетом в Мешхед для погребения, которое состоится в среду, 22 мая 2024 года. Верховный лидер Аятолла Сейед Али Хаменеи возглавит заупокойную молитву. Среда в Иране объявлена выходным днем.

Траурные шествия проходят по всему Ирану.

Похоронные обряды также пройдут сегодня в религиозной столице Ирана Куме и административной столице Тегеране.

Церемония поминовения с участием высокопоставленных иностранных делегаций состоится в среду в 16:00.

Власти Ирана выбрали 28 июня в качестве даты проведения выборов нового президента и объявили: регистрация кандидатов будет проведена с 30 мая по 3 июня, а период избирательной кампании продлится с 12 по 27 июня.

Первый вице-президент Мохаммад Мохбер вступил в должность исполняющего обязанности президента.

Али Багери, заместитель министра иностранных дел по политическим вопросам, был назначен исполняющим обязанности министра иностранных дел в соответствии с решением правительства в понедельник, 20 мая 2024 года.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери направил высокопоставленную делегацию для расследования дела о крушении вертолета, в результате которого погибли президент Эбрахим Раиси и сопровождавшая его команда.

Делегация во главе с бригадным генералом Али Абдоллахи направилась на место инцидента, и расследование уже началось.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил Ирану послание с соболезнованиями.

Члены Совета Безопасности ООН почтили минутой молчания в начале своего заседания в понедельник по местному времени президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссеина Амира Абдоллахиана и их спутников.

Послания с соболезнованиями поступают со всего мира.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования исполняющему обязанности президента Ирана Мохаммаду Мохберу.

«Будучи видным государственным деятелем, Сейед Эбрахим Раиси проводил успешную работу по уверенному продвижению Исламской Республики Иран вперёд, а также внёс весомый вклад в развитие конструктивного и взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном», – говорится в сообщении.

«Да ниспошлёт Всемогущий Аллах близким покойного и всему иранскому народу стойкости духа и мужества в этот тяжёлый момент», – пожелал Президент Туркменистана.

Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Верховному духовному лидеру Исламской Республики Иран Аятолле Сейеду Али Хоссейни Хаменеи.

«Будучи видным политиком и мудрым государственным руководителем, Сейед Эбрахим Раиси провёл огромную работу во имя благополучной и счастливой жизни Исламской Республики Иран и её народа», – подчёркивается в послании.

От имени Халк Маслахаты Туркменистана и от себя лично Герой-Аркадаг передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжёлый момент родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Ирана.

20 мая 2024 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с послом Ирана в Туркменистане Али Моджтаб Рузбехани. Вновь были выражены соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссеина Амира Абдоллахиана и других иранских официальных лиц в результате крушения вертолета.

Туркменская сторона подчеркнула, что эта трагедия болью отозвалась в сердцах всех граждан Туркменистана, и выразила готовность оказать иранской стороне необходимую помощь.

Мередов направил телеграмму соболезнования в министерство иностранных дел Ирана в связи с гибелью министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана в результате крушения вертолета.

20 мая 2024 года государственные флаги Туркменистана были приспущены на дипломатических и консульских представительствах страны в Тегеране и Мешхеде.

Биография исполняющего обязанности президента Мохаммада Мохбера

Мохбер родился 1 сентября 1955 года в провинции Хузестан, в религиозной семье; его отец был священнослужителем. Мохбер получил начальное образование в Дезфуле и Ахвазе, а позже получил степень доктора международного права. Мохбер служил офицером в медицинском корпусе Корпуса стражей исламской революции (КСИР) во время ирано-иракской войны в 80-х годах.

Позже, в 1990-х годах, он работал генеральным директором Dezful Telecommunications, а затем был назначен заместителем губернатора провинции Хузестан.

Работая в фонде “Мостазафан” и банке “Сина”, он приобрел управленческий опыт и смог наладить отношения с религиозной и политической элитой в рамках патронатной сети Верховного лидера.

Мохаммад Мохбер был избран первым вице-президентом в августе 2021 года. Считается, что он является близким помощником верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи.

С 2007 года Мохбер занимал должность генерального директора организации “Исполнение приказа имама Хомейни” (EIKO), которая также известна под названием “Setad”. Согласно имеющимся данным, это многоуровневый государственный фонд, находящийся под прямым контролем верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Setad предоставляет широкий спектр услуг, начиная от строительства школ и больниц, внедрения телемедицины для охвата сельских районов Ирана, производства фармацевтических препаратов, запуска строительных проектов, создания рабочих мест и других крупных программ помощи.

В 2021 году Мохбер ушел с поста главы Setad, когда был назначен первым вице-президентом Ирана. Фактически, это было одно из первых назначений после того, как Раиси вступил в должность в начале августа 2021 года.

В качестве первого вице-президента Мохбер занимался внешней политикой Ирана. /// nCa, 21 мая 2024 г.