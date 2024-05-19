В пятницу, 17 мая, в Ашхабаде состоялся форум «Türkmen–Hytaý zenanlarynyň dünýäsi» (Мир туркменских и китайских женщин) с участием китайской делегации во главе с заместителем председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шень Юэюэ, прибывшей в Туркменистан для участия в мероприятиях, посвящённых празднованию 300-летнего юбилея Махтумкули Фраги.

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Перед началом работы форума супруга Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Огулгерек Бердымухамедова встретилась с Шень Юэюэ.

В ходе беседы подчёркивалось, что отношения между туркменским и китайским народами имеют глубокие исторические и культурные корни, уходящие в глубь веков.

Огулгерек Бердымухамедова констатировала, что сформировавшиеся веками добрососедские и братские отношения между двумя странами в последние годы ещё более развиваются.

Она вспомнила свой визит в Китай в составе делегации Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова в прошлом году и участие в мероприятиях.

В свою очередь, Шень Юэюэ подчеркнула, что в основе взаимодействия между народами двух стран, действительно, всегда лежали узы дружбы и братства, отметив важность укрепления традиционного сотрудничества.

Пользуясь случаем Огулгерек Бердымухамедова обратилась с просьбой передать членам семьи и супруге Председателя Китайской Народной Республики Пэн Лиюань приглашение посетить Туркменистан.

На встрече также присутствовала внучка Национального Лидера Айджерен. Она рассказала, что во время прошлогодней поездки с дедом в Китай ей была подарена игрушечная панда. Это вдохновило ее на создание орнамента и вышивки.

Девочка попросила передать семье Председателя КНР Си Цзиньпина изготовленный собственными руками сувенир – орнамент в форме туркменского коврового геля с изображением панды.

В свою очередь Шень Юэюэ также подарила супруге Аркадага памятный подарок. Встреча завершилась совместным фотографированием.

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По завершении встречи супруга Национального Лидера туркменского народа Огулгерек Бердымухамедова и заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шень Юэюэ приняли участие в форуме «Мир туркменских и китайских женщин», который стал площадкой не только для обсуждения деловых связей, но и для обмена жизненным опытом.

В своём выступлении Огулгерек Бердымухамедова подчеркнула, что зародившиеся ещё во времена Великого Шёлкового пути туркмено-китайские отношения имеют богатую историю.

Она также отметила роль женщины в обществе, в том числе в воспитании подрастающего поколения.

Туркменские женщины своими талантливыми руками создают великолепные ковры и вышивки. Их творения являются ярким символом неповторимого мастерства и неустанного упорного труда. На протяжении веков это высокое искусство передавалось от матери к дочери, из поколения в поколение и стало уникальной школой воспитания, сказала она.

Заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Шень Юэюэ и делегаты форума подчеркнули значимость данного мероприятия в укреплении сотрудничества между туркменскими и китайскими женщинами.

Как подчёркивалось, в последние годы благодаря обоюдным усилиям сторон туркмено-китайскому сотрудничеству придан качественно новый импульс. Динамичному развитию двустороннего взаимодействия способствуют регулярные контакты на высшем, правительственном и межведомственном уровне.

Важными событиями в истории межгосударственных отношений стали состоявшиеся в минувшем году визиты Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в Китай.

Форум предоставил возможность для обмена информацией о достижениях Туркменистана и Китая, дальнейших планах в этом важном направлении и определения перспектив развития взаимодействия женского общества двух стран.

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На полях форума организована выставка прикладного искусства и музейных ценностей.

Экспозиция состояла из шести секций: 1 – старинные и современные узорчатые ковры и ковровые изделия, 2 – национальные костюмы, 3 – орнаментальные ковры, 4 – ручная вышивка и вязание, 5 – серебряные украшения, 6 – шёлковые ковры.

Как рассказала супруга Аркадага, в первой секции представлены ковры раннего периода, относящиеся к XVIII и XIX векам, которые ткали женщины для домашнего обихода, искусно сотканные национальными узорами мешки, сумки-торба, энси, накидки и др.

Главная особенность ковров в том, что они ткутся по узорам, характерным для регионов страны.

В одной из секций был представлен старейший в мире ковёр «Pazyryk». Сотканный туркменскими ковровщицами экземпляр полностью повторяет узор оригинала, который хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Затем супруга Аркадага обратила внимание делегатов на ковроткацкое оборудование, на котором ещё не закончен ковёр.

Огулгерек Бердымухамедова рассказала, что первые узелки доверяют набирать, как и срезать готовое изделие, искусным мастерицам. Она пригласила Шень Юэюэ принять участие в срезке ковра, соблюдая национальные традиции туркменского народа.

По завершении встречи Бердымухамедова в качестве подарка преподнесла главе китайской делегации книгу Гурбангулы Бердымухамедова «Arşyň nepisligi», где рассказывается об искусстве туркменского ковроткачества. ///nCa, 19 мая 2024 г. (на основе репортажа TDH)