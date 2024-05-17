В Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительства СНГ – Какие вопросы войдут в повестку дня

24 мая 2024 года в Ашхабаде состоится заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

В пресс-службе Исполнительного комитета СНГ сообщили о повестке дня предстоящего заседания.

Ожидается, что на рассмотрение глав правительств СНГ будут внесены 12 вопросов. В узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным темам экономического взаимодействия в Содружестве. Особое внимание будет уделено сотрудничеству в энергетической, экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

Так, планируется, что члены СГП утвердят ряд концепций и планы мероприятий по их реализации в области химической промышленности, в сфере энергетики, в области обращения с опасными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде.

Главы правительств намерены утвердить План действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям государств – участников СНГ, на период до 2030 года.

Кроме того, Совет глав правительств СНГ рассмотрит проект Решения об объявлении Ашхабад Городом новых спортивных возможностей Содружества. ///nCa, 17 мая 2024 г.