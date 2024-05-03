На сцене Русского драматического театра в Ашхабаде: “Джапбаки” – инклюзивный спектакль, который дарит веру в свои возможности

Ирина Кулиева

Не оставлять никого позади. Этот основополагающий принцип Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей устойчивого развития остаётся неизменным ориентиром практически для всех стран-членов ООН, в том числе и Туркменистана. Уделяя внимание людям, нуждающимся в особом подходе и имеющим особые потребности, наше государство усиливает социальную защиту таких людей и создаёт условия, чтобы они гармонично интегрировались в общество.

На инклюзивной площадке детской студии при Русском драматическом театре имени А.С.Пушкина стена между миром здоровых и особенных в своём развитии ребят настолько прозрачна, что даже неразличима ни для них, ни для зрителей, которые с удовольствием посмотрели их спектакль «Джапбаки». Он поставлен по мотивам книги туркменского писателя Берды Кербабаева, которому в этом году исполнилось бы 130 лет. Премьера этого необычного спектакля прошла при полном аншлаге. Инклюзивную постановку осуществлял актёр пушкинского театра Андрей Павлов.

Джапбаки… Шутники и острословы – они стали героями туркменского фольклора. О них сложены забавные и поучительные истории и снят фильм «Озорные братья», который пользуется популярностью среди подростков с семидесятых годов прошлого века и по сей день. Символично, что на премьере спектакля инклюзивной детской студии в числе почётных гостей был Ашир Джумадурдыев, который сыграл в фильме роль младшего брата – Топбака.

Постановка Андрея Павлова – это современное прочтение то ли сказки, то ли были. Но игра в сказку подарила ребятам массу незабываемых эмоций, приобщение к театральной жизни, общение с известными актёрами пушкинского театра: Андреем Павловым и Татьяной Овезмурадовой, декораторами и художниками Татьяной Продан и Людмилой Михайловой, хореографом Татьяной Удовиченко. Все вместе они сделали спектакль ярким, динамичным и зрелищным. А покоряющие своей искренностью юные актёры очень убедительно воссоздали атмосферу увлекательной легенды об озорных, жизнерадостных братьях – джапбаках.

Выбор пьесы был не случайным. Это история о подростках и для подростков. Всем актёрам инклюзивной детской студии от 7 до 17 лет. Чтобы занять всех в спектакле, где, по сути, только восемь главных ролей, сформировали два состава. Роли братьев-джапбаков сыграли Матвей Гуляницкий, Макарий Шаповалов, Никон Козлов, Андрей Филипченко, Исмаил Сахедов, Даниил Беслекоев и Мустафа Ягшиев. В роли Ширинджамал были заняты Юлиана Костина, Айлин Казимова, роль Келек бая сыграли Станислав Демидовский и Юсуп Ягшиев. Максим Костин сыграл Мелегёза. Роли односельчан джапбаков исполнили их друзья, они сымпровизировали жизнь аула, в котором жили братья.

Подготовка к спектаклю шла шесть месяцев и всё было, как в настоящем взрослом театре. На репетициях ребята с удовольствием познавали основы сценической речи и движений, актёрского мастерства и импровизации. Увидеть талант в каждом ребёнке и дать возможность, особенно детям с ограниченными возможностями здоровья, выразить себя на сцене – эта режиссёрская задача была выполнена безупречно. Так, для юных актёров Дженнет Мехтиевой, которая исполнила роль Дойдук эдже, и рассказчика спектакля Арслана Бяшимова коляска стала интересным способом достижения эмоционального эффекта, особой дорогой к сердцу зрителей.

Без этих ребят спектакль не был бы таким трогательным. А другие ребята, которые до занятий в инклюзивной студии были далеки от проблем своих сверстников с особенностями развития, поняли, что каждый человек индивидуален, у каждого свои особенности, и только объединив в совместной творческой деятельности свои возможности и оказав друг другу посильную помощь, можно добиться успешных результатов для каждого и всего коллектива.

В конце спектакля я прошла за кулисы, где атмосфера состоявшегося праздника, всеобщая радость переплёскивалась через край. Все поздравляли с премьерой, фотографировались друг с другом и гос­тями. От того, что всё прошло удачно, и от причастности к столь грандиозному событию дети просто светились счастьем! Успех, с которым прошёл спектакль, те чувства и эмоции, которые захватили ребят, постановщика спектакля Андрея Павлова и руководителя инклюзивной детской студии Татьяну Овезмурадову, придали и детям, и профессиональным артистам желание сделать ещё не один спектакль.

Главное, ставить высокие цели и каждый раз поднимать планку. Ребята должны быть уверенными в том, что у каждого из них всё получится и даже самые, кажущиеся неисполнимыми, мечты могут реализоваться.

Суть инклюзии состоит в том, что каждый ребёнок может обогатить школьный класс или другой коллектив, как, например, театральную студию, своим уникальным восприятием мира, своим вкладом в совместные проекты и улучшить взаимопонимание ребят с миром других людей, чтобы сердца всех ребят теплотой горели! Разные, но равные возможности реализовать себя – одна из примет современного общества. ///первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 2 мая 2024 г. (Фото Ашира Гельдыбаева)