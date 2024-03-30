В Аркадаге прошла конференция по случаю трёхлетнего юбилея Благотворительного фонда им.Гурбангулы Бердымухамедова

29 марта 2024 года, в городе Аркадаг состоялась конференция «Türkmen halkynyň Milli Lideriniň ynsanperwerlige esaslanýan taryhy başlangyçlary: howandarlygyň we çagalara mähirli garaýşyň nusgalyk tejribesi» (Исторические инициативы Национального Лидера туркменского народа, основанные на гуманизме: образцовый опыт меценатства и доброго обращения с детьми). Форум был приурочен к трехлетию со дня создания Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В мероприятии приняли участие заместители Председателя Кабинета Министров, руководители и члены Халк Маслахаты и депутаты Меджлиса Туркменистана, министерств и отраслевых ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипломатических миссий и международных структур, почтенные старейшины, СМИ.

Перед началом конференции делегаты ознакомились с выставкой энциклопедических трудов Аркадага Бердымухамедова «Лекарственные растения Туркменистана». Здесь же представлена продукция медицинской промышленности. Замечательным прологом к работе конференции стала экспозиция рисунков и песенно-музыкальные выступления детей, которым Фондом была оказана медицинская помощь.

Как известно, штаб-квартира Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова, созданного в 2021 году, расположена в городе Аркадаг.

Фонд проводит масштабную эффективную работу. На средства фонда медицинские учреждения по всей стране обеспечиваются передовым оборудованием и автомобилями «Скорой помощи».

Регулярно Фонд финансирует проведение в медучреждениях обследований и различных операций нуждающимся в опеке детям, в том числе из малообеспеченных семей, оплачиваются расходы на лечение.

Как сообщалось на конференции, Фонд также может оказывать финансовую поддержку лечения детей, в случае необходимости, за рубежом.

При поддержке Благотворительного фонда отправлена гуманитарная помощь детям в Турцию, Россию, Афганистан, Украину, Палестину.

В своих выступлениях Послы Турецкой Республики, Российской Федерации, Украины, Палестины, а также Временный Поверенный в делах Посольства Афганистана в Туркменистане отмечали, что дружелюбие, умение сопереживать и стремление помогать тем, кому необходима поддержка, являются неотъемлемой составляющей менталитета туркменской нации. Они поблагодарили Президента Туркменистана и Аркадага Бердымухамедова за оказанную гуманитарную помощь.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко в ходе своего выступления на конференции отметил, что независимый нейтральный Туркменистан на деле демонстрирует свою приверженность программам, разработанным Организацией Объединённых Наций в отношении прав и интересов детей.

В этой связи Шлапаченко вручил сертификат, присуждённый Благотворительному фонду за ценный вклад в помощь нуждающимся детям и реализацию основного принципа Повестки дня на период до 2030 года ­ «никого не оставить позади».

В завершение конференции её участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором подчеркнули: «Расширяющаяся гуманитарная деятельность в стране, забота о счастливом настоящем и будущем народа, особенно о молодом поколении, условия, которые Вы в этих целях создаё­те, вдохновляют туркменский народ на созидательный труд во имя светлого будущего. В выступлениях участников сегодняшней конференции подчёркивалась образцовая деятельность Фонда, его положительный опыт и изучение данной деятельности на научной основе».

Вечером для участников праздничных мероприятий был дан садака агзачар (ифтар). ///nCa, 30 марта 2024 г.