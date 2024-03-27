Анау 2024 – Стартовали мероприятия Культурной Столицы Тюркского Мира

В соответствии с решением 39-го заседания Постоянного совета министров культуры стран-членов ТЮРКСОЙ, состоявшегося в Бурсе, культурной столице тюркского мира в 2022 году, было объявлено, что культурной столицей тюркского мира в 2024 году станет город Анау в Туркменистане, древняя родина турок. Также 2024 год объявлен Годом памяти великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, в связи с 300 летием со дня его рождения.

Анау, объявленный ТЮРКСОЙ культурной столицей Тюркского Мира 2024 года, встретит гостей великолепной церемонией открытия и различными мероприятиями, которые проведет Министерство культуры Туркменистана.

В Туркменистане, во второй раз принявшем флаг Культурной столицы после Мерва, избранного в 2015 году Культурной столицей тюркского мира, пройдут мероприятия с участием деятелей культуры, искусства и учёных из различных стран, регионов тюркского мира, который продлится три дня, сообщает ТЮРКСОЙ.

Мероприятия, культурной столицы, которые продлятся до конца этого года и объединят весь Тюркский Мир, начались 26 марта с церемонии открытия Культурной столицы тюркского мира 2024 года в городе Ак Бугдай Ахалского велаята. Более 650 артистов из 9 стран вышли на сцену в честь торжественного открытия, чтобы показать зрителям и любителям искусства Туркменистана уникальные и красочные танцы, музыку и песни братских тюркских народов.

В рамках мероприятий пройдёт международная конференция, где будут обсуждены «Направление развития туризма и возможностей в Туркменистане», также будет дана оценка туристическому потенциалу страны и пути более широкого продвижения Туркменистана, обладающего историческими памятниками и природными красотами.

В эти же дни члены Ассоциации музеев ТЮРКСОЙ соберутся вместе и обсудят сохранение исторических памятников в Тюркской географии, и текущие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются музеи.

Медиафорум, организованный по случаю объявления города Анау Культурной столицей тюркского мира 2024 года и 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, пройдет с участием более 70 представителей СМИ из 15 стран мира, темой которого станет «Туркменская земля – центр древних культур».

В своём заявлении по поводу открытия мероприятия генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев заявил, что Шуша, культурная столица тюркского мира 2023 года, пережила очень успешный период, и выразил уверенность, что Туркменистан поднимет эту планку ещё выше, и в свою очередь добавил: «Мы запланировали великолепное открытие этого мероприятия. Весь тюркский мир встретится в Анау. Наши мероприятия не ограничатся одним концертом во время открытия, эти мероприятия соберут вместе людей культуры и искусства всего тюркского мира в течение года в Анау, а также в рамках празднования 300-летия Махтумкули Фраги. С древней тюркской цивилизацией Анау и наследием Махтумкули познакомится не только Тюркский Мир, а также вся мировая общественность», – сказал Раев.

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Участники церемонии открытия культурной столицы Тюркского Мира «Анау 2024» в Туркменистане посетили город Аркадаг.

Аркадаг имеет государственный статус и удостоен сертификата «Город XXI века» со стороны ТЮРКСОЙ.

В рамках поездки участники также посетили цирк, где свое красочное шоу представили всемирно известные ахалтекинские скакуны конноспортивной группы «Галкыныш». ///nCa, 27 марта 2024 г. [фото – TURKSOY, TDH]