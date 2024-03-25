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Туркменистан наметил дальнейшие шаги по расширению сотрудничества с Евросоюзом

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Туркменистан наметил повестку дня дальнейшего расширения сотрудничества с Европейским Союзом. В ходе заседания Кабинета министров в субботу, 23 марта, вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов представил ряд соответствующих предложений, которые были одобрены Президентом Сердаром Бердымухамедовым.

В их числе:

Региональное измерение: В частности, в октябре в Ашхабаде планируется провести встречу министров иностранных дел в формате «Центральная Азия – ЕС».

Парламентские связи: Во второй половине года в целях укрепления межпарламентского взаимодействия планируется направить в Брюссель представителей Меджлиса Туркменистана.

Визиты: Кроме того, было предложено на регулярной и системной основе организовать в течение нынешнего года визиты в Туркменистан представителей Евросоюза.

Энергетика: Также будет подготовлен проект Рамочного Соглашения между Туркменистаном и ЕС в области энергетики и создана туркмено-европейская группа для наращивания сотрудничества в данном направлении.

Транспорт: В целях развития широкого транспортного партнёрства между Туркменистаном и ЕС предлагается проработать вопрос формирования Координационной платформы в формате Европейский Союз – Центральная Азия.

Гуманитарные связи: В контексте углубления гуманитарных связей были озвучены предложения, касающиеся составления совместно с профильными структурами ЕС новых образовательных программ, в частности, в сфере профессионального обучения.

В июне в Ашхабаде планируется провести Диалог по правам человека между Туркменистаном и ЕС.

Вступление в IFAD: Наряду с этим, предлагается начать соответствующую работу по вступлению нашей страны в IFAD, провести в ноябре в Ашхабаде совместно с FAO Международный форум по продовольственной безопасности.

Озвученные инициативы по наращиванию связей с ЕС последовали за визитами туркменской делегации во главе с Мередовым в Австрию, Бельгию и Италию. ///nCa, 25 марта 2024 г.

 

 

 

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