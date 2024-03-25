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Посол Узбекистана провел прием по случаю Новруза в Ашхабаде

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24 марта 2024 года в Ашхабаде посол Узбекистана Акмалжон Кучкаров с супругой провели прием по случаю праздника Навруз.

Это было небольшое собрание в резиденции посла. Среди гостей были сотрудники посольства, некоторые известные представители узбекской диаспоры и несколько самых близких друзей Узбекистана.

Столы изобиловали блюдами узбекской национальной кухни, изюминкой которых стал плов по ташкентскому рецепту.

Вечер сопровождала узбекская музыка. ///nCa, 25 марта 2024 г

Несколько фотографий с мероприятия:

 

 

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