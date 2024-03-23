Во французском городе Мезон-Лаффит отметили 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги

21 марта 2024 года в городе Мезон-Лаффит, известном во Франции как “город лошадей” и входящем в престижный список 21 “Имперского” города Франции, состоялось культурное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и философа Махтумкули Фраги. Мероприятие было организовано посольством Туркменистана во Франции.

Мэр Мезон-Лаффита г-н Жак Миар вместе с избранными членами муниципального совета принял участие в качестве почетного гостя. На мероприятии также присутствовали жители города, представители туркменской диаспоры, члены ассоциаций “Дестан” и “Франция-Туркменистан”, которые способствуют популяризации туркменской культуры во Франции и развитию культурного сотрудничества между странами.

В своем выступлении мэр Миар подчеркнул важность Декларации о дружбе, подписанной в сентябре прошлого года между городами Мезон-Лаффит и Аркадаг, а также вклад культурных мероприятий в укрепление межкультурного диалога и обогащение общественной жизни.

Посол Туркменистана во Франции г-н Максат Чарыев рассказал о жизни и творчестве Махтумкули Фраги, подчеркнув его огромное значение для туркменского народа и отметив универсальность его идей и ценностей, провозглашенных в произведениях поэта, и их актуальность в современном мире.

Мероприятие было посвящено многогранному знакомству с туркменской культурой. Перед гостями выступил с концертом ансамбль из Аркадага, исполнивший народные мелодии и песни, вдохновленные поэзией Махтумкули. В программу также вошло чтение стихов Махтумкули на французском языке актером Теофилем Шоке.

Увлекательная выставка продемонстрировала сущность туркменской нации. Здесь были представлены также переводы произведений Махтумкули на французский язык. Кроме того, книги Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова позволили глубже понять богатое наследие Туркменистана.

Дегустация традиционных туркменских блюд дополнила программу, позволив участникам оценить изысканные вкусы национальной кухни.

Несколько фото с мероприятия:

/// nCa, 23 марта 2024 г.