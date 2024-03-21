Продвижение энергоэффективности в Туркменистане: ПРООН проводит серию мероприятий в г. Мары

Мары, Туркменистан – 20 марта 2024 г. – В рамках совместного проекта ПРООН и Министерства охраны окружающей среды Туркменистана «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», с 13 по 20 марта 2024 г., в г. Мары была проведена серия мероприятий по повышению энергоэффективности в Туркменистане, в том числе:

• обучающий семинар «Изучение международного опыта по внедрению инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли» (13-20 марта 2024 г.)

• Международная конференция «Перспективы внедрения «зелёных» инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли Туркменистана» (18 марта 2024 г.).

Мероприятия были организованы в сотрудничестве с проектом «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии» (SECCA), финансируемым Европейским союзом (ЕС).

В мероприятии приняли участие специалисты Министерства энергетики Туркменистана, преподаватели и студенты Государственного энергетического института Туркменистана (ГЭИТ, г. Мары), специалисты Научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» (ВИЭ) при ГЭИТ, а также специалисты и международные консультанты проекта ПРООН по устойчивым городам в Туркменистане и SECCA.

Целью проведения обучающего семинара является изучение международного опыта по внедрению инновационных технологий в электроэнергетической отрасли, а также изучение методики проведения энергетического обследования.

В ходе презентаций была представлена работа, выполненная совместно с экспертами из Министерства энергетики, ГЭИТ и проекта ПРООН по разработке нормативных правовых актов в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии. Также была проведена лекция для профессорско-преподавательского состава и студентов энергетического института в городе Мары в рамках семинара.

18 марта была проведена Международная конференция по теме «Перспективы внедрения «зелёных» инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетической отрасли Туркменистана». Участники ознакомились с работой проектов ПРООН и ЕС в этой области, а также с перспективами внедрения «зелёных» технологий в стране. Представители ПРООН также обсудили работу с молодежью в продвижении чистой энергетики.

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Проект «Устойчивые города в Туркменистане: Комплексное развитие зеленых городов в Ашхабаде и Авазе», финансируемый Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и ПРООН, направлен на содействие развитию устойчивых городов и снижение негативных последствий роста городов в стране.

Практические меры, осуществляемые и планируемые проектом ПРООН в Туркменистане, направлены на развитие использования возобновляемой энергии и внедрение инновационных технологий по энергоэффективности в электроэнергетическую отрасль. Эти шаги способствуют снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и помогают стране выполнить свои международные обязательства по Парижскому соглашению по климату. ///ПРООН Туркменистан, 20 марта 2023 г.