Кыргызстан рассматривает возможность введения лекций про наследие Махтумкули в школьные и вузовские программы

20 марта 2024 года Посол Туркменистана Нуры Голлиев встретился с Министром образования и науки Кыргызской Республики Догдуркул Кендирбаевой.

В ходе встречи стороны обсудили ряд ключевых тем, отражающих актуальные направления сотрудничества, нацеленные на углубление и расширение партнерства Туркменистана и Кыргызстана в области образования и науки, сообщает МИД Туркменистана.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о возможности введения лекционных программ по изучению культурного наследия Махтумкули Фраги во внешкольную программу занятий общеобразовательных школ и в профильные вузы Кыргызстана, нацеленные не только на академический обмен знаний, но и укрепление языковых традиций, культурных связей между двумя странами.

Другой важное темой встречи стали перспективы налаживания контактов в области научных исследований, в том числе реализация совместных проектов в сфере цифровых технологий, сельского хозяйства и экологии.

В заключении стороны подтвердили настрой поддерживать рабочие контакты по реализации намеченных совместных планов. ///nCa, 21 марта 2024 г.