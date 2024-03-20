Визит туркменской делегации в Бельгию

С 17 по 19 марта 2024 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов во главе делегации находился с рабочим визитом в Бельгии.

Европейский Союз и Туркменистан выступают за дальнейшее развитие взаимовыгодного партнерства

18 марта 2024 года, в рамках рабочего визита туркменской делегации в г.Брюссель состоялся ряд встреч с высокопоставленными представителями Европейского Союза.

В частности, были проведены переговоры с Главным советником по внешней политике Председателя Европейского Совета Саймоном Мордью.

Стороны констатировали заинтересованность в продолжении сотрудничества в области зеленой энергетики, транспорта, технологической взаимосвязанности и других сферах. Подчеркнута значимость двусторонних механизмов сотрудничества, а также взаимодействия в рамках формата ЕС-Центральная Азия.

Дипломаты также обсудили вопросы международной и региональной повестки дня. При этом, особо выделена позитивная роль Туркменистана в поддержании безопасности и стабильности в регионе.

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В Брюсселе Мередов встретился со Специальным представителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакалой. Стороны обсудили нынешнее состояние и перспективы сотрудничества ЕС с Туркменистаном в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Он также провел встречи с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом, исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскис, еврокомиссаром по международному партнерству Юттой Урпилайнен и другими официальными лицами.

Ютта Урпилайнен в соцсети X написала: “Вместе с министром Мередовым мы стали свидетелями подписания нового контракта GIZ на действия по поддержке энергетического перехода в Туркменистане.

Туркменистан и ЕС подписали Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве

18 марта 2024 года в Совете Европейского союза состоялось подписание Протокола к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС.

В рамках церемонии была проведена встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Постоянным Представителем Бельгии при ЕС Виллемем ван де Ворде, в которой также принял участие управляющий директор Европейской службы внешних связей по Восточной Европе, России, Центральной Азии и ОБСЕ Михаэль Зиберт.

Следует отметить, что Бельгия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.

Встреча с министром иностранных дел Бельгии

18 марта 2024 года состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб.

Министры обсудили нынешний уровень и перспективы сотрудничества между двумя странами в политической и культурно-гуманитарной сферах.

Стороны выразили готовность в дальнейшем развитии двусторонних связей и партнерства в рамках международных организаций.

Наряду с этим была обозначена заинтересованность в расширении торгово-экономических связей.

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Йерун Куреман, Генеральный директор по двусторонним отношениям МИД Бельгии на своей странице в соцсети X сообщил о подписании с Мередовым Меморандума о взаимопонимании, нацеленном на укрепление двухстороннего диалога.

Круглый стол между Туркменистаном и ЕС в Брюсселе

18 марта 2024 года при участии министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова, Генерального директора Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана Мамметхана Чакыева был организован Круглый стол с бизнес-сообществом Европы на тему «Туркменистан и ЕС: на пути к новому экономическому партнёрству».

Мероприятие собрало более 120 представителей из различных стран в гибридном формате, на котором обсуждались возможности сотрудничества в ключевых сферах, таких как энергетика, инвестиции и торговля.

В мероприятии приняли участие руководители и представители международных организаций, в том числе агентств ООН, ЕС, ОЭСР, политических, дипломатических и финансовых учреждений, СМИ, коммерческих компаний, торгово-экономических ассоциаций и агентств, научно-исследовательских центров и других организаций.

Среди выступающих были руководители Генерального директората Еврокомиссии по международному партнёрству, Европейского института азиатских исследований, Организации экономического сотрудничества и развития, а также ведущих европейских компаний, таких как «Sarens Group», «Cargolux», «Philips» и «Royal IHC» и другие.

Глава внешнеполитического ведомства Туркменистана в своём выступлении подчеркнул большой потенциал для расширения экономического партнёрства между Туркменистаном и ЕС.

Помимо общих дискуссий, Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов и Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете министров Туркменистана М.Чакыев провели ряд отдельных встреч с европейскими организациями и компаниями.

Глава МИД Туркменистана встретился с руководителями Организации экономического сотрудничества и развития, Валлонского агентства по экспорту и инвестициям, а также вице-президентами компаний “Philips” и “Picanol”.

М.Чакыев обсудил вопросы сотрудничества с руководителями морского порта Антверпен и компаниями “Cargolux”, “Exagon Global BV”, “Royal IHC”, а также “DEME”.

В ходе встреч акцентировалось внимание на расширении существующего сотрудничества, поставках оборудования для различных отраслей Туркменистана, исследовании потенциальных проектов, цифровизации, использовании современных технологий, развитии предпринимательства и инвестиционной активности.

Обсуждались перспективы открытия сервисных центров европейских компаний в Туркменистане, в целях укрепления дальнейшего взаимодействия и улучшения обслуживания поставляемого оборудования.

В рамках переговоров подчёркнута значимость опыта организаций и компаний в развитии предпринимательства и его благоприятное воздействие на процесс трансформаций в Туркменистане.

Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Туркменистаном и Люксембургом

В рамках визита Рашид Мередов встретился с Вице-премьером, Министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем.

Стороны обсудили возможности углубления политико-дипломатического и торгово-экономического сотрудничества.

Также рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня. Подчеркнута важность укрепления правовой базы взаимодействия.

Обсуждено партнёрство в рамках международных структур, в частности ООН и ЕС.

Также выражалась заинтересованность сторон в продолжении плодотворного сотрудничества и готовность к обсуждению рекомендаций по улучшению правовой среды для бизнеса и инвестирования. ///nCa, 20 марта 2024 г. (на основе материалов МИД Туркменистана)