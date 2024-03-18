В Туркменистане планируется открыть Центр традиционной корейской медицины



Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Азатом Овезовым находилась с рабочим визитом в Корее, сообщает МИД Туркменистана.

Визит был приурочен к участию в Международной конференции «Медицинская Корея 2024 – 14-я Глобальная конференция по здравоохранению и медицинскому туризму»”, которая состоялась в Сеуле 14-15 марта 2024 года.

В ходе визита в Сеул туркменская делегация провела двусторонние переговоры с заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея госпожой Ким Хе Чжин. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере здравоохранения и медицины между Туркменистаном и Республикой Корея.



Кроме того, туркменская делегация провела ряд двусторонних встреч.

В ходе встречи с президентом Национального института развития корейской медицины (НИКОМ) г-ном Чон Чан Хёном стороны уделили особое внимание вопросам, связанным с созданием Центра традиционной корейской медицины, который планируется создать в Туркменистане и обменялись мнениями о предстоящих совместных работах.

Также состоялась встреча с делегацией больницы Чильгок Национального университета Кёнпук во главе с профессором маммографии Национального университета Кёнпук доктором Ким Вон Хва.///nCa, 18 марта 2024 г.