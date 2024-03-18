Первый в истории бизнес-диалог Центральная Азия – США «B5+1» завершился принятием рекомендаций по экономической интеграции в ЦА

Форум B5+1, государственно-частный бизнес диалог для Центральной Азии и Соединенных Штатов, состоявшийся на прошлой неделе в Алматы, Казахстан, завершился принятием конкретных рекомендаций по ускорению региональной интеграции и экономического развития Центральной Азии, говорится в заявлении Центра международного частного предпринимательства (CIPE), который провел форум.

В дополнение к странам С5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан плюс Соединенные Штаты), участниками форума стали представители 10 стран, 5 международных организаций и более 400 бизнес-ассоциаций и торговых палат из региона и за его пределами.

Форум стал площадкой для целенаправленных панельных дискуссий о барьерах для ведения бизнеса и возможных решениях, а также для параллельных мероприятий, посвященных таким сложным вопросам, как искусственный интеллект и доступ банковского сектора к международной банковской системе.

В коммюнике, который был принят по итогам мероприятия, содержится призыв к правительствам стран С5+1 и бизнес-кругам «объединить усилия, чтобы позиционировать Центральную Азию как привлекательное направление, а не просто транзитную зону в глобальных производственно-сбытовых цепочках».

В заявлении обозначен ряд приоритетных мер по улучшению условий торговли, транзита и инвестиций, гармонизации регулирования и стимулированию экономического роста.

Пять секторов определены как наиболее привлекательные для международных инвесторов и имеющие решающее значение для развития региональных рынков: транспорт и логистика, электронная торговля, туризм, зеленая и возобновляемая энергетика и агробизнес.

Форум также подчеркивает ценность “зонтичной организации” в объединении предприятий и торговых палат, а также важнейшую роль диалога между государственным и частным секторами в повышении благосостояния населения региона.

В продолжение этих усилий участники взяли на себя обязательство проводить форум на ежегодной основе. Также достигнута договоренность о создании новых подгрупп для определения путей улучшения финансового сектора и расширения женского предпринимательства в регионе.

Усилия B5+1 поддерживаются Государственным департаментом США и согласуются с целями, изложенными в Нью-Йоркской декларации, принятой по итогам саммита C5+1 в сентябре 2023 года.

Ниже приводим неофициальный перевод итогового коммюнике:

Итоговое коммюнике форума В5+1: Развитие бизнеса для процветания региона

Алматы, Казахстан

13-15 марта 2024 года правительственные политики, бизнес-лидеры, эксперты и инвесторы из стран С5+1 торжественно открыли первый в истории Форум Business 5+1 (B5+1). Эта государственно-частная диалоговая платформа направлена на выполнение обязательств Нью-Йоркской декларации С5+1 по более тесной региональной экономической интеграции и расширению торговли и инвестиций частного сектора США со странами Центральной Азии. Мы благодарим правительство Казахстана и Национальную палату предпринимателей “Атамекен” за проведение образцового мероприятия.

Помимо стран С5+1 (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан плюс Соединенные Штаты), участники представляли 10 стран, 5 международных организаций и более 400 бизнес-ассоциаций и торговых палат из региона и за его пределами.

Коллективно мы поделились видением С5+1, направленном на поиск региональных решений глобальных проблем, для которых устойчивое сотрудничество имеет важное значение. Уникальный вклад форума B5+1 заключается в привлечении частного сектора в достижении целей экономического и энергетического коридора С5+1.

Мы высоко оцениваем прогресс, достигнутый странами С5 в открытии рынков и принятии мер по улучшению делового климата. С 2016 года объем региональной и мировой торговли растет в геометрической прогрессии. И все же у многих стран Центральной Азии огромный потенциал остается неиспользованным, а региональная торговля составляет всего 1 процент от общемировой доли.

Мы считаем, что расширение диалога между государственным и частным секторами и деловое партнерство могут способствовать росту процветания путем ускорения процесса региональной и глобальной рыночной интеграции. С этой целью форум B5+1 подчеркнул экономические возможности в динамично развивающемся регионе, обратил внимание на развитие рынка для новых инвесторов, а также приоритетные политические меры, которые в случае принятия правительствами, могут привести к увеличение иностранных инвестиций и выход на региональные и международные рынки.

Наблюдения по вопросам региональной интеграции

Усилия президентов стран С5 по ускорению региональной интеграции посредством регулярных встреч на высшем уровне глобально значимые. Как общий рынок, связанный экономическими и деловыми связями, Центральная Азия может привлечь больше международных инвестиций и торговли, как из Соединенных Штатов, так из остальной части мира. Эксперты отметили, что расширение сотрудничества по всему Кавказу позволит диверсифицировать торговые коридоры Восток-Запад и расширить доступ на мировые рынки.

Платформа сотрудничества частного сектора форума B5+1 вносит существенный вклад в усилия правительств стран С5+1 по региональной интеграции. Собираясь вместе и обмениваясь идеями, ведущие голоса бизнес-сообщества могут способствовать продвижению коллективных усилий по динамичному развитию бизнеса. Мы считаем, что создание зонтичной организации, которая объединит ключевые предприятия, национальные ассоциации и палаты, послужит этой цели.

Замечания по вкладу форума B5+1

Участники форума B5+1 заявляют о необходимости поощрения экономических возможностей путем содействия торговле, инвестициям и экономической интеграции. Мы считаем, что правительствам и бизнесу С5+1 следует объединить усилия для того, чтобы позиционировать Центральную Азию как привлекательное направление, а не просто как транзитная зона в глобальных производственно-сбытовых цепочках.

Форум B5+1 вносит свой вклад в достижение этой цели, рекомендуя политику и стимулы для улучшения торговли, транзита и содействия инвестициям (решение вызовов в Центральной Азии, с Соединенными Штатами и во всем мире), а также для гармонизации регулирования в ключевых отраслях (торговля и инвестиции, логистика, агробизнес, электронная коммерция, туризм, зеленая и возобновляемая энергетика).

Подготовительные консультации к форуму В5+1 выявили сильную взаимодополняемость между национальными действиями и региональными выгодами. Например, согласование национальных и многосторонних правил транзита и выполнение обязательств по соглашениям об упрощении процедур торговли помогают всем отраслям промышленности. Аналогичным образом, региональные действия по поддержке одной промышленной подгруппы, такой как электронная торговля, могут принести пользу национальным производителям в других секторах, таких как агробизнес. Кроме того, принятие общей визовой системы для облегчения туризма в регионе также повысит спрос на местные услуги и тем самым будет способствовать созданию рабочих мест.

Кроме того, американские и международные инвесторы отметили, что страны Центральной Азии могут учиться друг у друга в продвижении прямых иностранных инвестиций. Например, запуск международной арбитражной системы в некоторых странам региона посылает позитивный сигнал о том, что этот опыт может быть расширен на региональном уровне путем принятия единой основы для рассмотрения коммерческих споров. Надежные механизмы защиты сделают регион более конкурентоспособным в привлечении международных инвестиций.

В преддверии Форума В5+1 участники определили пять приоритетных секторов, которые, вероятно, будут наиболее привлекательные для международных инвесторов и критически важны для развития региональных рынков: транспорт, логистика, электронная коммерция, туризм, зеленая и возобновляемая энергетика, агробизнес.

С учетом работы пяти приоритетных секторов ниже приводятся рекомендации рабочих групп (представляющих Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан).

Транспорт и логистика

Торговые и транзитные издержки в Центральной Азии, не имеющей выхода к морю, на 60 процентов выше, чем в странах, имеющих выход к морю. Хотя необходимы значительные инвестиции в транспортную инфраструктуру, участники согласились с тем, что издержки могут быть снижены путем устранения негеографических барьеров, препятствующих трансграничному перемещению товаров и людей. На своем заседании 7 ноября 2023 года в Ташкенте (Узбекистан) подгруппа B5+1 по торговле и логистике приняла резолюцию, в которой наметила ряд приоритетных мер по облегчению торговли внутри региона и на международном уровне.

Форум B5+1 согласился с тем, что национальные директивные органы и международные учреждения должны уделить внимание трем приоритетным областям:

-подписать и ратифицировать электронную CMR (E-CMR) и обеспечить ее внедрение в качестве системы безопасности транзита и страхования грузов.

-отменить визовый режим для водителей большегрузных транспортных средств. Это позволит ускорить транзитные процедуры, а также сократить временные и материальные затраты на транспортировку грузов.

-создать межправительственный и деловой совет для укрепления регионального сотрудничества в области торговли и логистики, согласования процедур и разрешения споров.

Агробизнес

Сельское хозяйство вносит значительный вклад в региональный ВВП (от 5% в Казахстане до 25% в Узбекистане и других странах). Однако местные переработчики экспортируют менее 1 процента товаров на рынки соседних стран.

В Ташкенте 15 сентября 2023 года подгруппа национальных и международных экспертов и бизнес-ассоциаций по агробизнесу согласовала ряд мер по содействию трансграничной торговле и интеграции производственно-сбытовых цепочек:

-создать государственно-частную рабочую группу на региональном уровне для разработки дорожной карты с приоритетными действиями правительства и бизнес-ассоциаций. Дорожная карта должна быть увязана с краткосрочными рекомендациями подгрупп по торговле/транзиту и электронной торговле и опираться на среднесрочные рекомендации подгруппы по агробизнесу.

-рабочая группа может также определить механизмы страхования рисков экстремальных климатических явлений на региональном уровне.

Электронная коммерция

Рынок электронной коммерции быстро расширяется в Центральной Азии. С 11 миллиардов долларов США в 2023 году по прогнозам, в ближайшее десятилетие он достигнет почти 150 миллиардов долларов США. Основные факторы, способствующие росту рынка электронной коммерции – проникновение интернета, внедрение многочисленных платформ электронной коммерции, значительное расширение возможностей трансграничной торговли и развитие безопасных цифровых платежных систем.

Для достижения целей расширения рынка центральноазиатской и международной индустрии электронной коммерции представители и ассоциации настоятельно рекомендуют:

-на уровне глав государств Центральной Азии предлагается подписать соглашение о развитие электронной коммерции. Наличие такого межгосударственного соглашения позволит придать реальный импульс гармонизации законодательства и нормативных актов.

-на уровне бизнес-ассоциаций определить источники финансовой поддержки и подготовки предпринимателей, стремящихся развивать свой бизнес в сфере электронной коммерции.

Туризм

Страны Центральной Азии признают важность регионального сотрудничества в продвижении туризма как ключевого фактора экономического роста и доходов. Такие инициативы, как Ассоциация развития туризма Шелкового пути, включающая страны-члены и международных партнеров, способствуют сотрудничеству в области маркетинга, развития инфраструктуры и политических рамок, раскрывая коллективный потенциал региона. Тем не менее, доля туризма в региональном ВВП стран Центральной Азии остается менее 5 процентов от национальной доли, а это означает, что туристы, как правило, предпочитаются посещать одну страну. Причины отказа от поездок в регионе включают отсутствие общих подходов и региональных планов, слаборазвитую инфраструктуру и острую нехватку квалифицированных кадров. Для повышения регионального туристического потенциала рекомендуется:

-запустить региональную туристическую бизнес-платформу Центральноазиатского Шелкового пути, чтобы: i) продвигать Центральную Азию как единое туристическое направление и ii) служить механизмом разработки общих подходов и стратегий (туристический маркетинг, единый бренд, культурно-исторический туризм и т.д.). Платформа повлечет за собой согласование моделей/концепций, которые могут быть применены для управления маршрутами в туристическом секторе (например, модель кластерного развития или модель управления на базе общин и т.д.).

Переход к зеленой и возобновляемой энергетике

Переход к зеленой и возобновляемой энергетике имеет решающее значение для повышения энергоэффективности и модернизации в условиях климатического, энергетического и водного давления в Центральной Азии. Для продвижения коммерчески доступных и привлекательных механизмов, мы рекомендуем:

-принятие региональных стандартов перехода к зеленой энергетике и отраслевых экологических и других стандартов;

-более интенсивное государственно-частное партнерство и диалог с участием ассоциаций зеленой и возобновляемой энергетики, отраслевых экспертов и государственных директивных органов.

На пути к новой платформе диалога между государственным и частным секторами

Форум B5+1 способствовал созданию атмосферы доверия и общей цели. Форум предоставляет бизнесу платформу для поднятия вопросов, требующих приоритетного внимания, а правительствам – консультативный инструмент с иностранными инвесторами и региональным деловым сообществом. Учитывая эти преимущества, мы предлагаем следующее:

-проводить форум B5+1 ежегодно с ротацией спонсорства между странами-членами.

-создать подгруппу B5+1 по улучшению финансового сектора в регионе путем налаживания новых партнерских отношений между странами Центральной Азии и Соединенными Штатами, особенно по корреспондентским счетам.

-создать подгруппу B5+1 по женскому предпринимательству для продолжения диалога и совместных действий по расширению деловых возможностей женщин в Центральной Азии.

С использованием платформы Форума B5+1, мы привержены ускорению прогресса на пути к более процветающей и инклюзивной Центральной Азии, интегрированной в рамках региона и глобальных рынков./// nCa, 18 марта 2024 г.