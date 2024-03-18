Мир в Афганистане – ценить его или упустить?

Тарик Саиди

Впервые за более чем 45 лет в Афганистане воцарился мир. Именно в это время в Афганистане нет иностранных войск.

Мир достался очень дорогой ценой.

По данным Американского института мира:

Расходы правительства США – $2,3 трлн

Гибель военнослужащих США – 2324 человека,

Гибель американских подрядчиков-3,917

Гибель коалиционных союзных войск – 1144

Гибель афганских военных и полицейских – 70 000 человек

Гибель афганских гражданских лиц – 46 319 человек (хотя это, вероятно, значительная недооценка);

Гибель бойцов оппозиции – 53 000 человек

Афганские беженцы – 2,7 миллиона человек

Внутренне перемещенные лица – 3,25 млн.

Число погибших в Пакистане в связи с Афганской войной – 67 000 человек

[Данные взяты из отчета USIP, данные по беженцам и внутренне перемещенным лицам – по отчету УВКБ ООН]

USIP (Американский Институт мира) признает: «Полный объем косвенных издержек еще больше, учитывая травмы и болезни, перемещение населения, военных вдов и сирот, недоедание, разрушение инфраструктуры и деградацию окружающей среды из-за войны».

https://www.usip.org/publications/2022/11/afghanistan-was-loss-better-peace

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Необходимо заглянуть за пределы очевидного и решить, что правильно делать сейчас? — Ломать этот хрупкий мир до тех пор, пока он не рухнет, или помогать его укреплять?

Известно очевидное:

Талибы оказались способны управлять страной и кардинально изменить экономику без какой-либо внешней помощи или финансирования

Талибы предотвратили распространение любых инфекционных заболеваний.

Талибам удалось прокормить население, даже если в некоторых районах и на уровне средств к существованию.

Талибы поддерживают мир по всей стране и обеспечивают безопасное передвижение по основным маршрутам.

Талибы, несмотря на некоторые из своих непопулярных политических курсов, вершат быстрое и беспристрастное правосудие.

Талибы обуздали коррупцию.

Движение “Талибан” на весьма ограниченном пространстве, имеющемся в его распоряжении, наладило экономическое партнерство с рядом стран.

Талибы запретили выращивание мака.

Вот некоторые из очевидных вещей. Их гораздо больше.

Теперь давайте попробуем увидеть то что не так очевидно:

Значительную часть афганского населения, возможно, до 20%, составляют этнические узбеки и туркмены. Они относятся к тюркской группе. Это дает Афганистану право в какой-то момент присоединиться к ОТГ. Как мы знаем, ОТГ – это самый быстрорастущий политический и экономический блок с далеко идущими инициативами. Афганистан имеет 92 км общей границы с Китаем. Это создает предпосылки для вступления Афганистана в ШОС в обозримом будущем, поскольку ШОС изначально называлась Шанхайской пятеркой и основным критерием вступления в нее было то, что страна должна иметь общую границу с Китаем. Туркменистан собирается построить железнодорожную линию от Кушки до Герата. Узбекистан модернизирует свою железнодорожную линию от Мазари-Шарифа до Термеза. Китай строит несколько крупных дорог. Талибы уплотнили малую памирскую дорогу, соединяющую провинцию Бадахшан с границей Китая на перевале Вахджир. Все элементы складываются таким образом, чтобы Афганистан стал не только членом различных коридоров, но и инициатором создания коридоров. Теоретически Афганистан, скорее всего, достигнет той стадии, когда он сможет задавать темпы и направление развития связуемости. Есть признаки того, что планы индустриализации Афганистана сделают его крупным потребителем природного газа примерно через 5-10 лет. Афганистан уже просит больше электроэнергии у своих традиционных поставщиков, включая Туркменистан и Узбекистан.

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В то время как Афганистан движется своим ходом, растет постоянное недовольство тем, что его средства неоправданно заморожены в американских банках. Существует также тот факт, что мир в целом по-прежнему неохотно признает талибов законным правительством Афганистана, не называя никаких правдоподобных причин для этого отказа.

По состоянию на февраль 2024 года в Афганистане насчитывается 16 посольств и 12 консульских представительств, но талибы выделили только пять из них для выражения своей благодарности. Это те страны, которые находятся в полноценном экономическом взаимодействии с Афганистаном, вносят весомый вклад в его возрождение.

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Восприятие обретает форму. Впечатления регистрируются. Формируются воспоминания, хорошие или плохие.

Один набор представлений формируется странами, которые пытаются помочь Афганистану восстановить и возродить свою экономику. Это те страны, которые действительно ценят мир в Афганистане. Независимо от того, кто находится у власти, народ Афганистана тепло отнесется к ним и примет их в политическое и экономическое пространство Афганистана.

Другой набор представлений формируется странами, которые владеют средствами Афганистана и отказывают этой стране в ее праве присоединиться к мировому сообществу. Это те страны, которые, по крайней мере по косвенным признакам, не ценят мир в Афганистане. Вряд ли страны, препятствующие Афганистану, могут рассчитывать на такое же отношение, как и страны, помогающие афганцам.

Теоретически еще можно разрушить мир в Афганистане и подтолкнуть его к краху. Не нужно особенно богатого воображения, чтобы представить последующий хаос. /// nCa, 18 марта 2024 г.