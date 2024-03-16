Внешнеполитические инициативы Туркменистана озвучены на международных площадках в Женеве

13-14 марта 2024 года делегация Туркменистана во главе с Заместителем министра иностранных дел Мяхри Бяшимовой пребывала с визитом в г.Женева, Швейцарская Конфедерация.

В рамках визита, 13 марта делегация Туркменистана приняла участие в сегменте высокого уровня Регионального форума по устойчивому развитию, созванного Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН).

Выступая в ходе мероприятия, глава туркменской делегации озвучила ряд инициатив, продвигаемых Туркменистаном на международной арене, совпадающих с приоритетами Повестки дня до 2030 года в экономической, транспортно-коммуникационной и энергетической отраслях, а именно готовность страны к международному взаимодействию в разработке Глобальной рамочной программы перехода к экономике замкнутого цикла, создании Глобального атласа устойчивой транспортной связанности, а также Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию.

14 марта состоялись двусторонние встречи туркменской делегации с руководством Международной организации по миграции (МОМ) и Всемирной торговой организации (ВТО).

В ходе встречи с Международной организацией по миграции, прошедшей в рамках выставки по положению женщин Афганистана, организованной МОМ и ООН-Женщины на полях регионального форума по устойчивому развитию, стороны обменялись мнениями относительно ситуации женщин в Афганистане. В частности, туркменская сторона подчеркнула важность поддержки отношений и диалога с соседней страной, укрепив этот факт примером недавно прошедшей торгово-экономической выставки Афганистана в Ашхабаде, по итогам которой между туркменскими и афганскими представительницами частного сектора был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Генеральный директор МОМ отметила значимость предпринимаемых Туркменистаном шагов, вносящих посильный вклад в улучшение положения афганских женщин.

На встрече туркменской делегации с Заместителем исполнительного секретаря ВТО состоялся обмен мнениями по процессам и предпринимаемым шагам Туркменистана по вступлению в ВТО.



По инициативе Туркменистана в Женеве проведено мероприятие в рамках Форума ЕЭК ООН

14 марта 2024 года в рамках Регионального Форума по устойчивому развитию Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) Постоянным Представительством Туркменистана при отделении ООН в Женеве было организовано параллельное мероприятие “Вовлечение молодежи в процессы достижения ЦУР: глобальные и национальные политические вызовы”, в ходе которого была презентована книга Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова «Молодежь – опора Родины».

В работе мероприятия приняли участие делегация Туркменистана под руководством Заместителя министра иностранных дел Туркменистана М.Бяшимовой, Региональный координатор ООН в Туркменистане Д.Шлапаченко, а также главы и представители аккредитованных при Отделении ООН в Женеве Постпредств, в том числе Азербайджана, Венгрии, Германии, Ирана, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.

В своем выступлении глава туркменской делегации отметила проводимые в последние годы в нашей стране значимые мероприятия и осуществляемую политику в отношении молодежи, в частности ее вовлеченности в процессы реализации задач, представленных в глобальной повестке дня.

При этом, особенно была обозначена роль государства в поддержке начинаний молодого поколения и сохранения ее активной социальной позиции в таких значимых вопросах как образование, здравоохранение, социальная защита и трудоустройство, а также борьба с изменением климата и защита окружающей среды

Примечательно, что роль молодежи в формировании лучшего будущего для государства и мира в целом подробно изложена в книге Президента Туркменистана «Молодежь – опора Родины».

В рамках панельных дискуссий участники мероприятия поделились опытом своих стран и обменялись мнениями по возможным направления взаимодействия для синхронизации политики в данной области как в регионе, так и за ее пределами.

Участвовавшие в мероприятии представители студенческой молодежи Туркменистана также выступили с презентацией о своей деятельности в рамках групп, созданных на базе ООН. ///МИД Туркменистана, 15 марта 2024 г.