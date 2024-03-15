Сотрудничество в энергетике и транспортной сфере обсудили Президент Туркменистана и вице-президент ЕБРР

В четверг, 14 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марка Боумана.

Ключевыми темами дискуссией стали перспективы сотрудничества в области энергетики, зеленой энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Энергетика была названа новым перспективным направлением сотрудничества.

При этом подчёркивалась приверженность Туркменистана, обладающего богатыми природными ресурсами, взаимодействию в данной сфере посредством диверсификации.

Кроме того, Туркменистан предпринимает последовательные шаги по внедрению в отрасль экологически чистых технологий и развитию «зелёной» энергетики. Это обуславливает широкие возможности для участия ЕБРР в реализуемых в Туркменистане проектах и инициативах в области устойчивой энергетики.

В ряду актуальных направлений сотрудничества также был обозначен транспорт. Туркменистан уделает особое внимание формированию взаимосвязанности всех видов транспорта. Ведётся работа по созданию многовекторных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, имеющих региональное и международное значение.

В контексте активизации международных сообщений по Каспийскому морю, отмечалось наличие большого потенциала для увеличения пропускной способности Международного морского порта Туркменбаши.

В этой связи глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в проектах по созданию транспортно-транзитных коридоров.

В ходе встречи был также затронут вопрос сотрудничества в области сельского хозяйства. Учитывая усилия по внедрению водосберегающих технологий, Туркменистан поддерживает взаимодействие с ЕБРР по строительству ирригационных сооружений и использованию высокотехнологичного профильного оборудования.

Развитие сотрудничества банков и частного сектора Туркменистана с ЕБРР, в том числе расширение контактов в области кредитования малого и среднего бизнеса, оказания консалтинговых услуг в данном направлении, стали еще одной темой дискуссий.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент ЕБРР Марк Боуман выразили уверенность в дальнейшем продолжении конструктивного двустороннего партнёрства. ///nCa, 15 марта 2024 г.