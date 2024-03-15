News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Сотрудничество в энергетике и транспортной сфере обсудили Президент Туркменистана и вице-президент ЕБРР

Сотрудничество в энергетике и транспортной сфере обсудили Президент Туркменистана и вице-президент ЕБРР

By

В четверг, 14 марта, Президент Сердар Бердымухамедов принял вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марка Боумана.

Ключевыми темами дискуссией стали перспективы сотрудничества в области энергетики, зеленой энергетики, транспорта, сельского хозяйства.

Энергетика была названа новым перспективным направлением сотрудничества.

При этом подчёркивалась приверженность Туркменистана, обладающего богатыми природными ресурсами, взаимодействию в данной сфере посредством диверсификации.

Кроме того, Туркменистан предпринимает последовательные шаги по внедрению в отрасль экологически чистых технологий и развитию «зелёной» энергетики. Это обуславливает широкие возможности для участия ЕБРР в реализуемых в Туркменистане проектах и инициативах в области устойчивой энергетики.

В ряду актуальных направлений сотрудничества также был обозначен транспорт. Туркменистан уделает особое внимание формированию взаимосвязанности всех видов транспорта. Ведётся работа по созданию многовекторных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, имеющих региональное и международное значение.

В контексте активизации международных сообщений по Каспийскому морю, отмечалось наличие большого потенциала для увеличения пропускной способности Международного морского порта Туркменбаши.

В этой связи глава государства подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть конкретные предложения ЕБРР по участию в проектах по созданию транспортно-транзитных коридоров.

В ходе встречи был также затронут вопрос сотрудничества в области сельского хозяйства. Учитывая усилия по внедрению водосберегающих технологий, Туркменистан поддерживает взаимодействие с ЕБРР по строительству ирригационных сооружений и использованию высокотехнологичного профильного оборудования.

Развитие сотрудничества банков и частного сектора Туркменистана с ЕБРР, в том числе расширение контактов в области кредитования малого и среднего бизнеса, оказания консалтинговых услуг в данном направлении, стали еще одной темой дискуссий.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и вице-президент ЕБРР Марк Боуман выразили уверенность в дальнейшем продолжении конструктивного двустороннего партнёрства. ///nCa, 15 марта 2024 г.

 

 

 

Related posts:

  1. Казахстан: Президент Касым-Жомарт Токаев предлагает странам ССАГПЗ и Центральной Азии развивать сотрудничество в энергетике, транспортной сфере и производстве продовольствия
  2. ЕБРР готов и далее привлекать инвестиции в экономику Туркменистана
  3. Туркменистан и Афганистан обсудили сотрудничество в транспортной сфере
  4. Туркменистан и ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере зеленой энергетики
  5. Президент Туркменистана принял Вице-президента Еврокомиссии
  6. Президент Туркменистана принял вице-президента Международного союза велосипедистов
  7. Президент Туркменистана и министр иностранных дел Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
  8. АБР расширит поддержку Туркменистана — вице-президент Шисинь Чен
  9. Президент Туркменистана и глава российской компании «Возрождение» обсудили реализуемые проекты и перспективные сферы сотрудничества
  10. ЕБРР объявляет конкурс инноваций в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan