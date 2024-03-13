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УНП ООН проводит в Ашхабаде семинар для сотрудников пограничных и миграционных служб Центральной Азии

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Управление ООН по Наркотикам и Преступности (УНП ООН) проводит с 11 по 13 марта в Ашхабаде (Туркменистан) региональный тренинг по передовым методам проверки подлинности проездных документов.

В тренинге принимают участие 27 сотрудников среднего и высшего звена пограничных и миграционных служб стран Центральной Азии.

На сессиях тренинга участники подробно ознакомятся с новыми методами и приёмами проверки подлинности проездных документов в пунктах пропуска, научатся использовать их в своей последующей работе.

Тренинг проводится опытным международным экспертом в вопросах проверки и верификации проездных документов из Федеративной Республики Германии и национальными экспертами.

Мероприятие проводится в рамках регионального проекта УНП ООН по укреплению трансграничного сотрудничества посредством усиления потенциала офисов пограничного взаимодействия в Центральной Азии подпрограммы 1 «Предупреждение и противодействие транснациональной организованной преступности» Программы УНП ООН для государств Центральной Азии на 2022 – 2025 годы, разработанного для укрепления потенциала контрольно-пропускных пунктов и расширения трансграничного сотрудничества. 

Деятельность в рамках проекта сосредоточена на продвижении концепции офисов пограничного взаимодействия и развитии информационно-коммуникационных сетей пограничных служб. 

Данный проект финансируется Правительством Японии. ///УНП ООН

 

 

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