Транспортно-логистическое сотрудничество: Казахстан и Азербайджан – стратегические партнеры

В ходе переговоров на высшем уровне между Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, 11 марта, особое внимание было уделено транспортно-логистическому сотрудничеству, которое играет стратегическую роль в развитии двусторонних отношений.

Помимо ресурсов сейчас во всем мире обостряется борьба за доступ именно к транспортно-логистическим возможностям. Это стратегическая сфера. Казахстан и Азербайджан здесь тесно взаимодействуют как естественные партнеры — это заявления сделанные Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым на пресс-брифинге по итогам переговоров.

«Транскаспийский транспортный коридор – это уже реальность, которая сама по себе будет во многом определять уровень регионального сотрудничества, потому что невозможно без хороших отношений с соседями стать транзитной страной. В данном случае и Казахстан, и Азербайджан демонстрируют приверженность региональному сотрудничеству, укреплению своих отношений с соседями», – констатировал в свою очередь Алиев.

«Нас разделяет только Каспий. Но сегодня это не является преградой. Наоборот, Каспий является мостом не только между нашими странами, но и между многими странами, потому что Транскаспийский транспортный маршрут сегодня раскрывает полностью свой потенциал», – добавил он.

Практическим подтверждением значимости транспортно-логистического направления в отношениях Казахстана и Азербайджана стало участие двух президентов в церемонии по случаю прибытия контейнерного поезда из китайского Сианя в азербайджанский Апшерон. Это событие продемонстрировало возможности ТМТМ и его влияние на развитие международной торговли.

Контейнерный блок-поезд с нового казахско-китайского транспортно-логистического центра в Сиане прибыл на бакинскую станцию Абшерон (Азербайджан) по маршруту Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Несколько ключевых фактов о данном мультимодальном соединении:

Поезд, состоящий из 61 контейнера, преодолел по Среднему коридору маршрут протяженностью 7 000 километров (казахстанский терминал в Сиане – порт Актау- порт Баку – станция Абшерон) за 11 дней.

Посредством Транспортно-логистического центра Казахстана в Сиане планируется отправка в Азербайджан 10 контейнерных поездов в месяц.

Для развития Среднего коридора создана цифровая платформа DTC, предназначенная непосредственно для потребителей.

Железные дороги Азербайджана и Казахстана посредством функции Track and Trace интегрированы в систему отслеживания в режиме реального времени транспортировки грузов вдоль маршрута.

Железнодорожные ведомства Азербайджана и Казахстана в 2024 году планируют увеличить объем грузоперевозок. В январе-феврале текущего года объем грузоперевозок между Казахстанскими и Азербайджанскими железными дорогами составил около 540 000 тонн и вырос на 25 % по сравнению с 2023 годом.

Если раньше доставка грузов из Китая в черноморские порты по Среднему коридору занимала около 53 дней, то в настоящее время сроки доставки снижены до 18 дней.

На церемонии Токаев подчеркнул, что сегодня, в условиях глобальной геополитической турбулентности, выстраивается новый транспортно-логистический каркас Евразии. По его мнению, ключевую роль в этом процессе играет тесное и плодотворное сотрудничество Казахстана и Азербайджана.

Казахстан и Азербайджан активно работают над укреплением взаимодействия по многим направлениям сотрудничества, включая транзитно-транспортную сферу, отметил Ильхам Алиев.

Подписанные документы:

По итогам переговоров президентов Казахстана и Азербайджана были подписаны следующие документы:

1.Решение первого заседания Высшего Межгосударственного совета Республики Казахстан и Азербайджанской Республики;

2.Соглашение между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики о взаимном признании профессиональных дипломов членов экипажей морских судов;

3.Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Министерством образования и науки Республики Казахстан и Министерством образования Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года в части выделения мест для докторантуры;

4.Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;

5.План мероприятий между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры Азербайджанской Республики, Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики на 2024-2025 годы;

6.Соглашение о стратегическом партнерстве между АО «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом (AIH);

7.Соглашение о поэтапном увеличении объемов транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджанской Республики между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;

8.Меморандум о стратегическом сотрудничестве в области купли-продажи казахстанской нефти между АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики;

9.Меморандум о сотрудничестве между Республиканским государственным учреждением «Служба центральных коммуникаций» при Президенте Республики Казахстан и Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики;

10.Меморандум о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» Республики Казахстан и Юридическим лицом публичного права «Агентство развития малого и среднего бизнеса» Азербайджанской Республики;

11.План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Атырау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Ширван (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;

12.План мероприятий по развитию сотрудничества между Акиматом города Актау (Республика Казахстан) и главой Исполнительной власти города Сумгаит (Азербайджанская Республика) на 2024-2026 годы;

13.Дорожная карта по реализации мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса в рамках Меморандума о сотрудничестве между Акционерным обществом «Фонд развития предпринимательства «Даму» и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBİA);

14.Меморандум о взаимопонимании в области информационной безопасности между АО «Государственная техническая служба» Республики Казахстан и Службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики. ///nCa, 13 марта 2024 г.