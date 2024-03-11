News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Итальянским промышленникам следует сфокусироваться на мощностях и энергетических ресурсах Центральной Азии – сенатор Франческо Сильвестро

Итальянским промышленникам следует сфокусироваться на мощностях и энергетических ресурсах Центральной Азии – сенатор Франческо Сильвестро

By

В Сенате Парламента Италии прошла конференция на тему «Срединный коридор: безопасный транзитный маршрут между Италией, Азербайджаном и Центральной Азией», организованная «Итальянским институтом по Азии» (ISIA), сообщает узбекское информационное агентство «Дунё».

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, главы дипломатических миссий стран Центральной Азии и Азербайджана, видные парламентарии и аналитики Италии.

Открывая конференцию, один из главных её инициаторов – председатель Комиссии по региональным связям итальянского Парламента, сенатор Франческо Сильвестро отметил, что итальянскому бизнесу «стоит заново открыть для себя регион Центральной Азии, представленный сегодня динамично развивающимися странами, о чём также свидетельствует рост итальянского экспорта, превысивший 2 миллиарда долларов США».
«Нашим промышленникам следует сфокусировать своё внимание на производственных мощностях и энергетических ресурсах центральноазиатских республик. В свою очередь Италия имеет хорошие возможности для поставок собственного ноу-хау для развивающихся экономик этих стран. Убеждён, что такое сотрудничество может привести к очень важным и взаимовыгодным результатам», – подчеркнул сенатор.

Заместитель главы МИД Италии Эдмондо Чириелли отметил, что Италия в крупном масштабе присутствует в странах Центральной Азии для развития торговых и экономических связей. «Италия готова сделать свой фундаментальный вклад в развитие как транспортной инфраструктуры, так и поддержки развития экономик региона в целом», – подчеркнул сенатор.

В ходе конференции акцент был сделан на обсуждении позитивного и результативного опыта стран Центральной Азии и Азербайджана в продвижении Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как «Срединный коридор».

По единодушному мнению выступавших, данный маршрут является актуальной альтернативой международным торговым путям между Азией и Европой в условиях новых геополитических реалий, а также активизации на данном фоне многопланового торгово-экономического сотрудничества Италии и Евросоюза в целом с регионами Кавказа и Центральной Азии. ///nCa, 11 марта 2024 г. (фото – ИА “Дунё”)

 

 

 

Related posts:

  1. Цены на нефть и газ растут, но Центральной Азии следует сохранять осторожность
  2. Итальянская компания разработала проект восстановления окружающей среды бассейна Аральского моря
  3. По итогам заседания СБ ООН страны Центральной Азии заслушали брифинг Главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии
  4. Цифровые технологии – на повестке экономического форума стран Центральной Азии
  5. Министры транспорта государств Центральной Азии приняли по итогам встречи в Душанбе Совместное коммюнике – Одобрен проект Соглашения “Об укреплении взаимосвязанности наземного транспорта в Центральной Азии”
  6. Иран и страны Центральной Азии приняли совместное заявление по транспортному сотрудничеству
  7. Поддержка зеленой энергетики и эффективного распределения водно-энергетических ресурсов – приоритеты Евросоюза в Центральная Азия
  8. На следующей неделе главы МИД России и стран Центральной Азии встретятся в Самарканде
  9. Аркадагу Бердымухамедову вручена высшая награда глав государств Центральной Азии  – «Почётный знак»
  10. Президент Кыргызстана принял министров иностранных дел государств Центральной Азии
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan