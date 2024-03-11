Итальянским промышленникам следует сфокусироваться на мощностях и энергетических ресурсах Центральной Азии – сенатор Франческо Сильвестро

В Сенате Парламента Италии прошла конференция на тему «Срединный коридор: безопасный транзитный маршрут между Италией, Азербайджаном и Центральной Азией», организованная «Итальянским институтом по Азии» (ISIA), сообщает узбекское информационное агентство «Дунё».

В мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли, главы дипломатических миссий стран Центральной Азии и Азербайджана, видные парламентарии и аналитики Италии.

Открывая конференцию, один из главных её инициаторов – председатель Комиссии по региональным связям итальянского Парламента, сенатор Франческо Сильвестро отметил, что итальянскому бизнесу «стоит заново открыть для себя регион Центральной Азии, представленный сегодня динамично развивающимися странами, о чём также свидетельствует рост итальянского экспорта, превысивший 2 миллиарда долларов США».

«Нашим промышленникам следует сфокусировать своё внимание на производственных мощностях и энергетических ресурсах центральноазиатских республик. В свою очередь Италия имеет хорошие возможности для поставок собственного ноу-хау для развивающихся экономик этих стран. Убеждён, что такое сотрудничество может привести к очень важным и взаимовыгодным результатам», – подчеркнул сенатор.

Заместитель главы МИД Италии Эдмондо Чириелли отметил, что Италия в крупном масштабе присутствует в странах Центральной Азии для развития торговых и экономических связей. «Италия готова сделать свой фундаментальный вклад в развитие как транспортной инфраструктуры, так и поддержки развития экономик региона в целом», – подчеркнул сенатор.

В ходе конференции акцент был сделан на обсуждении позитивного и результативного опыта стран Центральной Азии и Азербайджана в продвижении Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), также известного как «Срединный коридор».

По единодушному мнению выступавших, данный маршрут является актуальной альтернативой международным торговым путям между Азией и Европой в условиях новых геополитических реалий, а также активизации на данном фоне многопланового торгово-экономического сотрудничества Италии и Евросоюза в целом с регионами Кавказа и Центральной Азии. ///nCa, 11 марта 2024 г. (фото – ИА “Дунё”)