В Ашхабаде состоится 15-ое заседание Совета старейшин ОТГ

11-13 марта 2024 года в Ашхабаде состоится 15-ое заседание Совета старейшин Организации Тюркских Государств (ОТГ).

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, предписав профильным структурам обеспечить проведение в Ашхабаде на высоком организационном уровне вышеуказанного мероприятия «в целях дальнейшего развития и всестороннего укрепления многоплановых отношений и конструктивного сотрудничества с Организацией тюркских государств и государствами – её членами, опирающихся на принципы добрососедства и взаимопонимания».

Совет старейшин является консультативным органом и состоит из старейшин стран-членов ОТГ, назначаемых из числа видных общественных деятелей (бывших премьер-министров, министров, депутатов, послов). Председатель Халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов стал членом Совета в апреле 2022 года. ///nCa, 10 марта 2024 г.