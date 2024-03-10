Туркменистан создал Стратегический консультативный совет с Организацией Объединённых Наций

8 марта 2024 года Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым создан Стратегический консультативный совет «Туркменистан–Организация Объединённых Наций» и утверждён его состав.

Совет создан в целях организации в соответствии с требованиями времени деятельности, касающейся реализации в интересах страны и народа, национальных программ и международных инициатив Президента Туркменистана, а также налаживания системного партнёрства в рамках реализуемых совместно с ООН и её профильными структурами проектов.

Напомним, что предложение о создании Совета было представлено накануне в ходе правительственного заседания вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым. ///nCa, 10 марта 2024 г.