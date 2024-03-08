Центральная Азия и Южная Корея будут сотрудничать в области усовершенствования гражданской службы

7 марта в Сеуле состоялась встреча министра по управлению персоналом Республики Корея Ким Сынг Хо с главами дипломатических миссий стран Центральной Азии. В рамках встречи была запущена сеть сотрудничества между Министерством управления персоналом Южной Кореи и Дипломатическим корпусом Центральной Азии в области гражданской службы (South Korea-Central Asia Civil Service Network), сообщает министерство.

Во встрече приняли участие высокопоставленные дипломаты из пяти стран Центральной Азии, в том числе посол Казахстана Нургали Арыстанов, посол Кыргызстана Аида Исмаилова, посол Туркменистана Бегенч Дурдыев, посол Таджикистана Киром Салохиддин и советник по политическим вопросам Посольства Узбекистана Набиев Фахридин.

Министр управления персоналом Южной Кореи Ким Сын Хо (слева) и посол Туркменистана Бегенч Дурдыев (справа)

Министр Ким Сынг Хо представил передовой опыт Кореи в сфере кадровой подготовки и рассказал об учебных программам Национального института развития талантов государственной службы.

В будущем Министерство управления персоналом планирует продолжать регулярное сотрудничество на высоком уровне с посольствами в Корее и углубленно обсудить перспективы взаимодействия по укреплению потенциала госслужащих, отмечается в пресс-релизе корейского ведомства.

«Поскольку мы реализуем тесный обмен и сотрудничество со странами Центральной Азии, мы продолжим проводить регулярные встречи с дипломатическими миссиями в Корее и реализовывать многогранные проекты сотрудничества для взаимного развития», – подчеркнул Ким Сынг Хо.

В ходе мероприятия достигнута договорённость о продолжении подобного диалога по усовершенствованию системы государственной службы в рамках формата «Центральная Азия – Республика Корея». ///nCa, 8 марта 2024 г. [фото – Yonhap, Посольство Туркменистана в Южной Корее, Посольство Казахстана в Южной Корее]