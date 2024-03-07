Туркменистан и МЭА обсуждают углубление сотрудничества в энергетической сфере

6 марта 2024 года в штаб-квартире Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже состоялась встреча Посла Туркменистана во Франции Максата Чарыева с исполнительным директором МЭА д-ром Фатихом Биролем. Основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие сотрудничества между Туркменистаном и МЭА, а также участие МЭА в предстоящем Международном форуме по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор Туркменистана (TEIF 2024), запланированном на 24-25 апреля 2024 года в Париже, сообщает Посольство Туркменистана во Франции.

Ожидается, что в работе форума примут участие ключевые фигуры мирового энергетического сектора, в том числе представители ведущих энергетических, строительных и транспортно-коммуникационных компаний, международных организаций и мировых финансовых институтов. На мероприятии будет освещена стратегическая роль Туркменистана в мировой энергетической отрасли и его стремление привлечь иностранные инвестиции в ключевые секторы экономики.

Посол Чарыев выразил благодарность за готовность обсудить возможности сотрудничества и вручил доктору Биролю официальное приглашение принять участие в форуме, подчеркнув, что присутствие представителей МЭА на высоком уровне обогатит инициативы Туркменистана в энергетической сфере на международной арене.

Д-р Бироль отметил, что МЭА высоко ценит последнюю инициативу Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова присоединиться к Глобальному Метановому Обязательству, а также другие международные экологические инициативы, объявленные на КС-28. Он подчеркнул важность обсуждения дальнейших шагов с заинтересованными сторонами, международными донорами и партнерами в Париже, выразив готовность МЭА оказать всестороннюю поддержку Туркменистану в реализации значимых для глобальной повестки дня проектов.

Особое внимание было уделено роли развития сектора возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и сокращению выбросов метана в обеспечении экологической безопасности и укреплении энергетической независимости региона.

Встреча предоставила прекрасную возможность обсудить дальнейшее развитие отношений между Туркменистаном и МЭА. ///nCa, 7 марта 2024 г.