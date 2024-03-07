Товарооборот Туркменистана и Индии вырос до 192 млн.долл.США

Объем двусторонней торговли между Индией и Туркменистаном стабильно увеличился с 60,64 миллиона долларов США в 2020-2021 годах до 192 миллионов долларов США в 2022-2023 годах. Об этом в интервью газете «Туркменистан» рассказала Посол Индии в Туркменистане г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат.

Среди основных товаров, импортируемых из Индии страны – фармацевтические препараты, электронная и электротехническая продукция, оборудование, продукты питания, органическая химия, а туркменский экспорт в Индию включает удобрения, неорганические химикаты (сера, йод), отметила дипломат.

Посол подчеркнула, что две страны также тесно сотрудничают в рамках делового совета, действующего в рамках саммита «Индия-Центральная Азия».

Посольство Индии в Туркменистане активно участвует в развитии двусторонней торговли, организуя различные мероприятия, в том числе онлайн-бизнес-консультации, встречи поставщиков и клиентов, а также способствуя взаимодействию между индийскими и туркменскими бизнесменами.

Говоря о развитии туркмено-индийских отношений в гуманитарной сфере, глава индийской дипмиссии отметила, Индию и Туркменистан связывают исторические и культурные общности.

По словам Бхагат, многие туркменские граждане приезжают в Индии с целью медицинского и оздоровительного туризма.

Расширению двусторонних отношений также способствовали регулярные авиарейсы между Ашхабадом и Нью-Дели. Плодотворным оказался визит тогдашнего президента Индии в Туркменистан в апреле 2022 года, в ходе которого была подписана программа сотрудничества в различных сферах.

До настоящего времени в рамках документа организован ряд обменов культурными коллективами, визиты индийского танцевального коллектива «Катхак» в Туркменистан в январе этого года, визиты танцевального коллектива «Нязли».

В ходе визита Премьер-министра Индии Нарендры Моди в Туркменистан в 2015 году был подписан Меморандум о сотрудничестве между двумя странами в области йоги и традиционной медицины. С тех пор совместно со спортивным комплексом «Багтыярлык» в Ашхабаде проводятся регулярные занятия йогой. Также следует отметить, что индийский врач по аюрведе в настоящее время обучает студентов Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева. Свои услуги он предлагает бесплатно также тем, кто хочет получить консультацию по йоге в упомянутом спорткомплексе, рассказала Посол.

Что касается сотрудничества в области образования, то каждый год Индия предлагает стипендии туркменским студентам в различных университетах в таких областях, как информационные технологии, язык, экономика, бизнес-исследования, йога. Kendriya Hindi Sansthan, образовательный центр, расположенный в Агре, предлагает стипендии желающим изучать хинди.

Как сообщила Посол, граждане Туркменистана посещают Индию также на основе Индийской программы технического и экономического сотрудничества (ITEC), которая полностью финансируется индийским правительством.

В целом мы постоянно работаем над углублением гуманитарных индо-туркменских отношений и надеемся, что больше людей смогут воспользоваться такими возможностями, сказала дипломат. ///nCa, 7 марта 2024 г. (полный текст интервью опубликован в газете «Туркменистан» от 7 марта 2024 г)