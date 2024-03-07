Директор Отдела инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья ЕРБ ВОЗ посетит Туркменистан

Г-н Робб Батлер, Директор Отдела инфекционных болезней, окружающей среды и здоровья Европейского регионального бюро ВОЗ (ЕРБ ВОЗ), посетит Туркменистан 12-13 марта 2024 г. с официальным визитом. В Ашхабаде директор Батлер встретится с должностными лицами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности и Министерства иностранных дел, а также с международными партнёрами, и обсудит стратегическое сотрудничество между ВОЗ и Туркменистаном в укреплении системы здравоохранения страны.

«Туркменистан является частью Европейского региона ВОЗ с 1992 года. На протяжении более трех десятилетий специалисты здравоохранения страны и технические эксперты ВОЗ работали вместе над расширением всеобщего охвата услугами здравоохранения, защитой населения от чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и обеспечением лучшего здоровья и благополучия для всех людей. Мой визит в Туркменистан нацелен на то, чтобы закрепить наши успехи и поддержать новые начинания ради лучшего и здорового будущего для народа Туркменистана», — сказал директор Батлер.

В Туркменистане г-н Робб Батлер сосредоточится на региональных и страновых приоритетах ЕРБ ВОЗ в области обеспечения готовности к эпидемиям, инфекционных заболеваний и иммунизации, борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, окружающей среды и здоровья, а также сотрудничества в наращивании потенциала работников здравоохранения и молодёжных инициатив.

ВОЗ продолжает оказывать техническую поддержку Туркменистану в согласовании усилий здравоохранения в рамках Европейской программы работы на 2020-2025 годы и достижении Целей устойчивого развития для обеспечения лучшего здоровья для всех и повсюду.///ВОЗ, 6 марта 2024 г.