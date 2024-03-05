ОБСЕ и Центральная Азия провели в Ашхабаде встречу по региональному взаимодействию в сфере экологии

4 марта в Ашхабаде состоялась встреча высокого уровня Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министров охраны окружающей среды стран Центральной Азии, сообщает TDH.

В своём выступлении Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Шмид подчеркнула значение нынешней встречи, дающей возможность вновь сфокусировать внимание на современных экологических вызовах, первостепенных аспектах климатической проблематики, напрямую связанных с продвижением устойчивого развития, обеспечением энергетической и продовольственной безопасности и в целом благополучия и стабильности в регионе.

Одним из значимых вопросов также было названо устойчивое управление водными ресурсами, развитие водной дипломатии, и в частности, вовлечение в этот процесс женщин. В этой связи отмечалось, что между ОБСЕ и государствами Центральной Азии установилось тесное партнёрство в данных направлениях.

В ходе встречи были озвучены приоритетные позиции Туркменистана по развитию регионального сотрудничества в данной сфере. Присоединившись ко всем базовым международным конвенциям и соглашениям в природоохранной области, Туркменистан демонстрирует серьёзный и ответственный подход к их выполнению, регулярно выступая с важными инициативами, которые получают поддержку мирового сообщества. В их числе – инициативы по обеспечению экологической безопасности, рациональному природопользованию, борьбе с изменением климата, опустыниванием и др.

В природоохранной сфере Туркменистан успешно сотрудничает с международными организациями. В данной связи был констатирован высокий уровень взаимодействия, установившегося между Министерством охраны окружающей среды и Центром ОБСЕ в Ашхабаде.

Как известно, Туркменистан инициировал создание в Ашхабаде специализированной структуры – Регионального центра по климатическим технологиям для Центральной Азии. В этом контексте было озвучено предложение по проведению форума ОБСЕ по технологиям, связанным с изменением климата.

В Туркменистане реализуется новая редакция Национальной стратегии об изменении климата.

В её рамках осуществляются масштабные программные мероприятия, ведётся большая работа по последовательному сокращению объёмов выбросов парниковых газов посредством модернизации всех отраслей экономики, широкого внедрения в производство инновационных экологически чистых технологий. Кроме того, в рамках реализации Национальной лесной программы в Туркменистане ежегодно высаживаются миллионы деревьев.

В 2022 году был утверждён Определяемый на национальном уровне вклад Туркменистана по Парижскому соглашению по климату. В настоящее время в стране осуществляются мероприятия, вытекающие из данного документа, а в 2025 году будет проведена работа по его обновлению.

Также, в ходе 28-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата Туркменистан присоединился к Глобальному метановому обязательству.

В выступлениях участников встречи, представляющих Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан и Узбекистан основной акцент был сделан на климатических изменениях и на необходимости выработки скоординированных мер по адаптации к ним, снижении рисков стихийных бедствий, повышении осведомлённости в данных вопросах.

Предметом особого внимания также стали водная и сельскохозяйственная тематика, переход к «зелёной» экономике, управление отходами и сокращение вредных выбросов, совершенствование экологической культуры общества и, в частности, молодёжи и т.д.

Участники выстречи выразили уверенность в том, что взаимодействие государств ЦА и ОБСЕ, продолжение диалога в подобном формате послужат усилению внимания международного сообщества к проблемам охраны окружающей среды, а также сохранению общего природного наследия для грядущих поколений. ///nCa, 5 марта 2024 г.

ТАСС: ОБСЕ создает стратегию по устранению климатических рисков в высокогорьях Центральной Азии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) разрабатывает стратегию по сотрудничеству в сфере устранения климатических рисков в высокогорных регионах Центральной Азии. Об этом сообщила генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на встрече с министрами охраны окружающей среды стран Центральной Азии в Ашхабаде.

“На основании региональных консультационных процессов ОБСЕ сейчас разрабатывает стратегию по сотрудничеству в сфере устранения климатических рисков в высокогорных регионах Центральной Азии. Стратегия будет включать меры для усиления регионального сотрудничества и координации в 4 тематических направлениях. Это – жизнеобеспечение, безопасность, сельскохозяйственные и скотоводческие угодья и устойчивое использование водных ресурсов”, – сказала она.

По словам Шмид, стратегия также будет включать влияние таяния ледников на управление природными ресурсами в высокогорных и низколежащих регионах, управление чрезвычайными ситуациями и рисками, связанными с таянием. “План выполнения будет включать в себя ряд конкретных трансграничных инициатив, которые будут выполняться на местах”, – добавила она.

Генсек также напомнила, что ОБСЕ недавно инициировала проект, который поможет обезопасить энергетическую инфраструктуру от экстремальных погодных условий. Он включает три направления: работу вместе с национальными энергетическими и климатическими экспертами по предоставлению оценки рисков изменения климата для энергетических систем и план энергоперехода в регионе, разработку климатической модели для региона, а также взаимодействие с местными экспертами по интерпретации и интеграции климатических данных из такой модели. Рекомендации по этому проекту, по словам Шмид, будут представлены в этом году в Вене на региональном семинаре. “Они соберут вместе лиц, принимающих решения и экспертов из 15 стран – бенефициаров: это Центральная Азия, Восточная и Юго-Восточная Европа, а также страны Средиземноморского региона”, – добавила она. ///ТАСС, 5 марта 2024 г.