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В МИД Туркменистана состоялась встреча с афганской делегацией

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26 февраля 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с прибывшей в Туркменистан делегацией во главе с исполняющим обязанности Министра иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки, в состав которой входят представители различных государственных структур Афганистана, в том числе Министерства горнодобывающей промышленности и нефти, энергетической компании «Da Afghanistan Breshna Sherkat», Управления железных дорог Афганистана.

В ходе состоявшихся переговоров стороны рассмотрели широкий круг вопросов, связанных с развитием двусторонних отношений.

В частности, был проведен обстоятельный анализ нынешней ситуации, касающейся практического осуществления крупномасштабных энергетических и транспортно-коммуникационных международных проектов, которые реализуются с участием Туркменистана и Афганистана.

В этом контексте, стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего продвижения проектов газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), строительства железных дорог из Туркменистана в афганском направлении. При этом была отмечена высокая степень готовности обеих сторон к продолжению строительства указанных объектов на территории Афганистана.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран также рассмотрели расширение возможностей подготовки высококвалифицированных специалистов для различных отраслей экономики Афганистана в туркменских высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Стороны договорились продолжить диалог между министерствами иностранных дел двух стран на регулярной основе.///МИД Туркменистана, 26 февраля 2024 г.

 

 

 

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