Cтроительные материалы из цианобактерий – новые исследования туркменских ученых

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии наук Туркменистана проводятся исследования цианопрокариотов, или цианобактерий, – это древнейшие микроорганизмы, таящие в себе огромный потенциал, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Цель исследований состоится в том, чтобы изучить возможности применения цианобактерий в бионанотехнологиях, в том числе для создания “живого” строительного материала, определить разнообразие и распространение цианопрокариот в разных регионах Туркменистана.

Почему цианобактерии? Это “живые фабрики” по производству ценных молекул, из которых можно создавать новые лекарства и материалы. Они неприхотливы в культивировании и не требуют сложных питательных сред. Цианобактерии – одни из первых фотосинтезирующих организмов на Земле. Они сыграли ключевую роль в эволюции жизни, насытив атмосферу кислородом 2,5 млрд лет назад.

Эти микроорганизмы очень выносливы: они могут выживать в экстремальных условиях, при высоких температурах, под палящим солнцем, в засушливых местах.

Сотрудники Центра технологий АН Туркменистана разработали материал, который может использоваться в качестве строительного. Это изобретение – экологически чистая альтернатива некоторым видам строительных материалов, представляющая собой песчано-гелиевую субстанцию, которая благодаря работе бактерий, природному гелю превращает песок в прочный материал.

Преимущества материала, полученного на основе цианобактерий, заключаются в следующем:

• Экологичность: при его производстве практически не выделяется CO2.

• Универсальность: материал подходит для строительства новых объектов и ремонта старых, для укладки тротуарной плитки, защиты дорог от песка и т.д.

• Долговечность: материал прочен и устойчив к внешним воздействиям.

Зарубежные и туркменские ученые сходятся во мнении, что “живой” строительный материал из цианобактерий имеет огромный потенциал. Это перспективное направление, которое может изменить будущее строительства, сделав его более экологичным и устойчивым. ///nCa, 26 февраля 2024 г.