Казахстан и Туркменистан укрепляют деловое сотрудничество – Туркменские предприниматели побывали в Астане с бизнес-миссией

19-23 февраля 2024 года в Астане прошла бизнес-миссия туркменских предпринимателей, сообщает Посольство Казахстана в Туркменистане.

Столицу Казахстана посетила делегация туркменских бизнесменов. Представители текстильной промышленности и сферы производства строительных материалов Туркменистана в течение трех дней изучали огромный инвестиционный потенциал Астаны и Казахстана в целом.

В рамках делового тура бизнесмены из Туркменистана также встретились с руководством Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны, ТОО «ГЦРИ «Astana Invest» и ТОО «Центр Развития Астаны». Гостям предоставили информацию о механизмах реализации инвестиционных проектов – в рамках столичной специальной экономической зоны и по инвестиционному контракту.

В приветственном слове руководитель Управления Халел Акимжанов отметил, что в этом году планируется закончить корректировку ТЭО по второму Индустриальному парку СЭЗ «Астана-Технополис».

Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2025 год. Также в столице ведется работа по созданию Аграрно-индустриальной зоны, где будут размещены предприятия пищевой промышленности и переработка сельскохозяйственной продукции и начата реализация Логистического парка, что позволит снизить издержки на транспортировку товаров, ускорить процесс доставки и улучшить качество логистических услуг в регионе.

Представителей туркменского бизнес-сообщества заинтересовали возможности размещения на территории СЭЗ «Астана-Технополис» производства текстиля и строительного битума, с возможностью реализации продукции в Казахстане.

Потенциальные инвесторы также приняли участие в ознакомительном туре, организованном Astana Invest по предприятиям Индустриального парка.

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия по широкому спектру вопросов в области инвестиционного сотрудничества, строительной сферы, химического производства, а также инновационного пространства.

По итогам визита предприниматели двух стран наметили точки взаимного интереса, отметив большие возможности для развития партнерских отношений в различных отраслях.

Подчеркивая важность и значимость проведения перекрёстных дней для укрепления и сближения двух народов, казахстанская сторона выразила готовность оказать всестороннее содействие туркменской стороне в реализации инвестиционных проектов.

Также туркменские предприниматели посетили Национальную компанию «KAZAKH INVEST», где проектный менеджер департамента по привлечению инвестиций и маркетинга Ерсултан Жанабаев представил обстоятельную презентацию “Why Kazakhstan”, рассказав об инвестиционном климате в нашей стране, приоритетных направлениях для инвестиций и преимуществах для инвесторов.

О приоритетах развития торговой политики члены делегации из Туркменистана могли поговорить с руководством АО “Центр развития торговой политики “QazTrade”. В рамках бизнес-миссии была организована встреча с первым заместителем генерального директора QazTrade Нурланом Кулбатыровым.

Кроме того, учитывая исключительно прагматичный и нацеленный на практический результат характер таких мероприятий как межстрановые бизнес-миссии, важнейшим пунктом программы стала организация целой серии В2В встреч между казахстанскими и туркменскими бизнесменами, заинтересованными в сотрудничестве.

Визит был организован Дипломатическим клубом «Астана» при поддержке Посольства Республики Казахстан в Туркменистане в рамках работы по укреплению контактов между деловыми кругами двух стран и содействию дальнейшему развитию двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Подобные мероприятия показали себя одним из эффективных инструментов развития и укрепления казахско-туркменского торгово-экономического сотрудничества. Можно ожидать положительных результатов и по итогам первой бизнес-миссии туркменских предпринимателей в Казахстан.

Продолжением работы в направлении развития казахстанско-туркменского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества станет организация в скором времени бизнес-миссии в Алматы, Шымкент, Актау и Астану.

Предприниматели из Туркменистана, заинтересованные в участии в бизнес-миссии, могут обращаться к представителю организаторов в г. Ашхабад по телефону: +993 62 606885. ///nCa, 24 февраля 2024 г.