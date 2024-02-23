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Программное выступление Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Президиума Халк Маслахаты, 22 февраля 2024 г.

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Уважаемые участники заседания Президиума Халк Маслахаты Туркменистана!
Дорогие соотечественники!

Туркмены – народ, который сформировал образцовый путь развития и явил миру выдающихся личностей.

Нынешний год в нашей стране будет ознаменован торжествами по случаю 300-летнего юбилея великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Девизом 2024 года объявлен «Кладезь разума Махтумкули Фраги», что обу­словлено безграничной гордостью, любовью и уважением к творчеству великого мастера художественного слова, а также пожеланием наших граждан.

Идеи гуманизма Махтумкули Фраги служат для нас всех и каждого в отдельности верным ориентиром, ведущим к любви и всеобщей гармонии, и потому изучение, популяризация его жизненного и творческого пути, литературного наследия повсеместно – не только у нас, но и за рубежом – вполне обоснованы. В текущем году мы впервые проведём в городе Аркадаг Неделю культуры в ознаменование Дня работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули Фраги.

Махтумкули Фраги – поэт-классик, возвысивший туркменский народ, вознёсший его авторитет в мире. «С нами делится он славой – в радость всем, да и всему, Кладезь разума Махтумкули Фраги», – в этом отрывке из моего стихотворения выражена радость от того, что мировой славой и величием выдающегося поэта возносится сегодня история, честь и культурное наследие нашего народа.

В новую эпоху суверенной Отчизны, о которой мечтал великий мыслитель, Туркменистан, становясь сильнее день ото дня, значительно укрепил позицию влияния на мировой арене. И эти достижения стали возможны благодаря единству, упорству, целеустремлённости и огромной любви к Родине нашего народа, приверженного заветам мудрого Махтумкули.

Президентом страны подписан Закон «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna». Полагаю, что в продолжение подобных инициатив на основе созидательного подхода целесообразно законодательно закрепить в перспективе культурное наследие Махтумкули Фраги и тем самым увековечить его.

Уважаемые участники заседания!

Главная цель нашей долгосрочной стратегии развития состоит в поддержании экономического роста на фоне ускоренного прогресса, преобразования и трансформации мировой экономики и генезиса новых призывов. И в этом контексте ключевой фактор интенсивного роста заключается в продуманной политической позиции, принятии управленческих решений, направленных на достижение конкретных целей, просчитанных планах.

В стране успешно выполнены все основные задачи, обозначенные в Программе на год, прошедший под девизом «Счастливая молодёжь с Аркадаг Сердаром». Минувший год был весьма насыщен славными событиями, которые продемонстрировали мощь государства, мудрость, честь и славу, единство и цельность устремлений народа.

В 2023 году сохранён устойчивый темп роста валового внутреннего продукта. Реализована и инвестиционная политика, большой объём средств направлен на развитие производственных сегментов, социальной сферы и сферы услуг. Вместе с тем торжественно открыт город Аркадаг, где созданы все условия. Также Президент страны дал старт строительству второй очереди «умного» города.

В 2023 году наше динамично развивающееся государство избрано в состав ряда структур Организации Объединённых Наций, а также приняты десятки международных документов. Нашими национальными ценностями значительно расширился Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Руководствуясь принципами народовластия славных предков и подлинной демократией, мы создали Халк Маслахаты Туркменистана. На историческом заседании данного органа, прошедшем в преддверии 32-й годовщины независимости, приняли решения, которые имеют определяющее значение для внутренней и внешней политики нашего государства. Организованно, на принципах альтернативности, гласности и открытости проведены выборы депутатов Меджлиса, членов халк маслахаты и Генгешей.

Уважаемые друзья!

На основе достижений предыдущих лет Правительством разработана «Программа социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году», которая утверждена Постановлением Президента страны Аркадаглы Героя Сердара.

И здесь нам следует зафиксировать следующее, а именно, при закладке экономической базы независимой Отчизны суммирование показателей каждой отрасли, каждого региона, каждого учреждения и предприятия производится после подробного их анализа и расчёта. Собранные подобным образом данные создали условия, необходимые для точного расчёта, прогнозирования и планирования будущего в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе. В результате сложилась продуманная практика организации, управления и поддержания эффективности экономики.

Программа на 2024 год составлена на основе Программы «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах» и Программы Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах, которые с успехом реализуются по той же методике.

Надо сказать, что Программа обоснована финансово и экономически, с позиции инвестиционной целесооб­разности, что обусловлено точными расчётами и достигнутыми ранее рубежами.

Что касается специфики, определённой задачами и целями Программы, то:

Во-первых, это цели экономического, индустриального и производственного характера. Прежде всего предусматриваются меры по поддержанию устойчивого роста страны, развитию отраслей и регионов с задействованием по максимуму внутреннего потенциала государства. В числе приоритетных целей указаны достижение полного функционирования мощностей производственных предприятий, расширение перерабатывающей индустрии, наращивание экспорта и развитие импортозамещающих производств, увеличение выпуска экологически чистой сельскохозяйственной и иной продовольственной продукции высокого качества, формирование благоприятной деловой среды.

В качестве основных направлений инвестирования выделяются развитие промышленных отраслей, создание инновационных предприятий и новых производств, реформирование сельского хозяйства, значительное улучшение продовольственного обес­печения, расширение перерабатывающих отраслей.

Благодаря усилиям и неустанной заботе главы государства успешно проводится в жизнь политика в области строительства.

В рамках «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024» году намечен ряд важных масштабных проектов, в том числе десятки крупных – международных и региональных. Продолжится также строительство второй очереди города будущего – города Аркадаг.

Во-вторых, цели в области развития сферы торговли и услуг.

Эффективное функционирование экономики, рентабельность товаропроизводителей, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы и доходов населения приводят к повышению платёжеспособности, возрастанию на рынках потребительского спроса на товары и пользователей различными услугами. В политике Президента Туркменистана данной области придаётся большое значение, и здесь одной из главных задач было и остаётся развитие торговли, сферы транспортных, жилищно-коммунальных, социальных и иных услуг для населения с целью удовлетворения растущего спроса на пищевые продукты и товары первой необходимости.

В-третьих, цели Программы социальной ориентированности.

Большое внимание уделяется целевым мерам по созданию новых рабочих мест и основательному обес­печению социальной защищённости населения.

Инвестиции направляются в расширение объектов социальной инфраструктуры, в том числе жилья, жилых домов, предназначенных для категории особо нуждающихся граждан, медицинских учреждений, средних школ и детских садов, автотрасс, систем водо-, газо-, энергоснабжения и связи, водоочистных сооружений, транспортных и иных социальных услуг.

В-четвёртых, меры, которые предстоит принять по всем областям Программы, направлены на широкое внедрение передовых технологий, цифровой системы, создание благоприятной бизнес-среды, развитие негосударственного сектора. И в этом заключается основная цель.

Уважаемые друзья, теперь хочу обратить ваше внимание на некоторые показатели, касающиеся внутреннего развития нашей страны.

1. В эру Возрождения новой эпохи могущественного государства экономический потенциал нашей страны поступательно растёт. Несмотря на мировой экономический кризис сохранён устойчивый темп роста валового внутреннего продукта. С 2009 года рост составил в среднем свыше 6 процентов. За последние 15 лет объём ВВП увеличился в 3,7 раза.

2. Последовательно расширяется номенклатура производимой в стране продукции, качество которой соответствует международным стандартам. Объём выпущенной промышленной продукции в 2023 году, по сравнению с предыдущими годами, увеличился более чем в 3 раза.

3. Товарное обеспечение полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка. Если в 2008 году объём розничного товарооборота составлял 16 миллионов манатов, то в 2023 году этот показатель возрос в 8,5 раза и достиг 140 миллионов манатов.

4. В декабре 2022 года в Туркменистане была проведена сплошная перепись населения и жилищного фонда, по итогам которой зарегистрировано более 7 миллионов человек. Это демонстрирует, что в сравнении с 2008 годом население увеличилось где-то на 2 миллиона. Демографический рост был обеспечен за счёт значительного улучшения благосостояния и уровня жизни наших граждан.

Уважаемые участники заседания!

Перед нами как членами халк маслахаты, депутатами Меджлиса, представителями общественных организаций, которые напрямую связаны с достижением грандиозных целей в интересах народа, стоят большие задачи.

В утверждённой Президентом страны Аркадаглы Героем Сердаром Программе вместе с экономическими, финансовыми, социальными, производственными и иными задачами определены и те, что затрагивают нормативно-правовое обеспечение. Обозначим ключевые направления предстоящей работы в этой области:

1) дальнейшее совершенствование законодательной базы привлечения инвестиций, защиты и поддержки в нашей стране инвесторов;

2) модернизация национального законодательства согласно правилам и принципам Всемирной торговой организации с учётом того факта, что Туркменистан – страна, присое­диняющаяся к этой Организации;

3) совершенствование законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём;

4) усовершенствование нормативно-правовых актов в области управления налогами и оптимизации сбора налогов;

5) модернизация правовой базы сферы охраны интеллектуальной собственности, гарантирование охраны прав на интеллектуальную собственность на государственном и международном уровне;

6) внедрение цифровой системы при совершенствовании банковских операций и платёжных поручений согласно требованиям технологий и нормативно-правовой документации;

7) совершенствование деловой среды и приведение нормативно-правовой базы финансирования в условиях рыночной экономики в соответствие с мировой практикой для интеграции национальной экономики в глобальный рынок;

8) активизация научных исследований, основательное и эффективное изучение «искусственного интеллекта», создание и продвижение новых методик бизнеса и коммерции в научно-производственной области, разработка соответствующих нормативно-правовых актов;

9) подготовка проектов нормативно-правовых актов для эффективного функционирования инновационной системы.

Уважаемые участники заседания Президиума!

Наряду с уже поставленными задачами у нас много работы и по вопросам законодательной поддержки инициатив Президента Туркменистана в области внутренней и внешней политики, а также вынесенным на повестку дня Меджлиса Туркменистана.

В данном контексте следует проанализировать законодательство, касающееся таких вопросов, как:

– совершенствование законодательства в области гражданско-правовых отношений, внедрения норм международного частного права, модернизация согласно реалиям времени законодательства, затрагивающего имущество, собственность, договорное право, профилактику правонарушений;

– выполнение государственных услуг посредством цифровой системы, предоставление юридической помощи, государственная поддержка бизнеса;

– обеспечение экономической активности, развитие цифровых услуг в транспортно-логистической и других сферах;

– оптимизация законодательства, регулирующего деятельность предприятий, нормы обеспечения конкурентоспособности товаров и строительных работ;

– стимулирование производителей сельскохозяйственной продукции, семеноводческой деятельности, изменение климата, экология, и принять соответствующие меры.

Что касается социальной политики, то надлежит провести необходимую работу на основе регулярного анализа законодательства, затрагивающего вопросы совершенствования регулирования занятости и трудовых отношений, охраны семьи, материнства и детства, поддержки молодых, здравоохранения.

Одной из важных задач в рамках обеспечения социальной защищённости является законодательное закреп­ление государственных начинаний и колоссальной заботы о расширении помощи нуждающимся в опеке, об обеспечении счастливой жизни каждого человека и в первую очередь детей. И в этом плане обращаю ваше внимание на особую важность разработки Положения об органах опеки и попечительства, Положения о порядке осуществления опеки и попечительства, которые указаны в Законе Туркменистана «Об опеке и попечительстве», согласно реалиям времени с позиции соблюдения требований Закона.

Надо отметить также, что Благотворительный фонд по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова наработал позитивную практику в этом деле.

Хочу упомянуть, что настало время для совершенствования нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по вопросам несовершеннолетних, в контексте защиты и поддержки подрастающей молодёжи.

Здесь акцентирую ваше внимание на одном из актуальных требований – укреплении правового обеспечения создаваемых условий во имя возвеличивания достоинства хранительниц священного у туркмен семейного очага – матерей, женщин и девушек, всесторонней заботы о них со стороны государства, защиты их законных интересов, а также охраны и единства семьи, наилучших интересов детей.

Согласно нашему девизу «Государство – для человека!» и принципам «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!» одной из стратегических целей страны является успешная реализация эффективной социально-экономической политики.

В целом совершенствование национального законодательства – одна из главных задач, требующих ежедневного внимания каждого из нас.

Уважаемые участники заседания!

Халк Маслахаты, Меджлису и общественным объединениям Туркменистана следует проделать существенную работу по выработке в обществе новых политико-правовых позиций и культуры, продвижению принципов национальной государственности, сплочению народа вокруг общенациональных целей, а также по укреплению единства.

И весьма важно продолжить предстоящую совместную работу для успешного достижения грандиозных целей новой исторической эпохи на основе конструктивного конкретного плана.

И для этого совместно с Меджлисом, министерствами, ведомствами и общественными объединениями Туркменистана подготовлен План работ и мероприятий по основным направлениям деятельности Халк Маслахаты, намеченных к претворению в жизнь в текущем году в целях реализации «Программы социально-экономического развития Туркменистана и инвестиций в 2024 году».

Уважаемые участники заседания!

Согласно Плану, нам в первую очередь надлежит организованно продолжить совершенствование законодательства на основе права законодательной инициативы.

В этой связи следует:

во-первых, широко привлекать грамотных, опытных специалистов и экспертов в состав создаваемой Рабочей комиссии по подготовке законопроектов с целью продвижения передовых идей и актуальных предложений, а также принять меры для законодательного обеспечения инициатив, поручений и решений Президента Туркменистана;

во-вторых, создать при Аппарате Халк Маслахаты Туркменистана экспертно-правовую комиссию, состоящую из депутатов, представителей других государственных органов и общественных объединений, для проведения аналитической работы и подготовки предложений по совершенствованию действующего законодательства;

в-третьих, обеспечить своевременную разработку вытекающих из законов нормативно-правовых актов, сформировать из профильных учреждений контрольные, методические, практические и консультационные группы и организовать их работу;

в-четвёртых, проводить встречи членов Халк Маслахаты и депутатов Меджлиса с учёными, специалистами и экспертами по теоретическим и практическим вопросам законотворческой деятельности;

в-пятых, проводить совещания, посвящённые выполнению озвученных на заседании Халк Маслахаты Туркменистана решений и поручений, Постановлений и указаний Президента Туркменистана, касающихся основных направлений развития страны в 2024 году, а также грандиозным целям и приоритетным направлениям средне- и долгосрочных программ развития страны.

Необходимо обеспечить высокий организационный уровень проводимой работы и обсудить её ключевые аспекты на заседаниях Президиума Халк Маслахаты Туркменистана. Для её выполнения следует:

определить и включить в повестку дня заседания Президиума вопросы по своевременному решению поставленных задач, наряду с решениями и поручениями, данными на заседаниях Халк Маслахаты и Кабинета Министров Туркменистана.

Это касается принятия соответствующих мер по:

– торжественному празднованию на международном уровне 300-летия великого поэта и мыслителя Махтумкули Фраги;

– дальнейшему укреплению единства общества и обеспечению активного участия в выполнении обозначенных в программах задач депутатами Меджлиса, членами халк маслахаты и Генгешей;

– социально-экономическому развитию страны, воодушевлению каждого работника к успешной деятельности, активному участию в разработке концепций развития частного сектора и сферы услуг, поддержки импортозамещающего производства и строительства, стратегии развития экспортно-ориентированной промышленности, развития городов;

– усилению функции специализированных организаций по работе с молодёжью;

– подготовке Концепции совершенствования методики преподавания и стратегии развития сферы науки в стране;

– принятию новых законодательных актов и системному совершенствованию законов.

Уважаемые участники заседания!

Большое внимание в государственной политике и реализуемых программах уделяется вопросам развития регионов, расширению возможностей органов местной представительной власти и самоуправления, оказанию им организационно-методической помощи. Поэтому в числе наших основных задач:

– провести на должном уровне в велаятах, городах Ашхабад и Аркадаг встречи, а также совещания с местными органами и организациями для рассмотрения предложений и обращений, поступающих от граждан и ведомств;

– провести в полевых условиях встречи с тружениками села нашей страны, ознакомиться с ходом сезонных кампаний и принять меры для их плодотворной работы;

– совершенствовать организационно-методическую помощь велаятским, этрапским, городским халк маслахаты и Генгешам в законодательной области, провести с ними методико-практические совещания;

– разъяснять жителям сёл и городов суть и содержание принимаемых законов, изучать запросы и пожелания людей и принимать непосредственное участие в решении вопросов, касающихся улучшения благосостояния населения, и в приёме граждан по обращениям;

– организовать выездные совещания комитетов Халк Маслахаты и Меджлиса при участии ответственных представителей велаятов, городов Ашхабад и Аркадаг, общественных объединений с целью выполнения поручений и задач, определённых Президентом Туркменистана, изучения предложений, касающихся различных направлений законодательства.

Уважаемые участники заседания!

Дальнейшее воодушевление населения на созидательный труд, его привлечение к осуществляемой исторически значимой деятельности, широкое разъяснение и популяризация достижений Отчизны должны быть определены как основные задачи в плане предстоящих работ. При этом необходимо:

– проводить встречи, совещания по разъяснению и пропаганде общественно-политической важности заседаний Халк Маслахаты Туркменистана, масштабных инициатив Президента страны, реализуемой работы в интересах народа, принятых документов и вместе с тем оперативно информировать население посредством подготовки интересных сообщений в средствах массовой информации;

– продолжить мероприятия по разъяснению и пропаганде создаваемых со стороны государства условий соблюдения верховенства закона в обществе, защиты прав и свобод человека, развития правовой культуры, утверждения принципов здорового образа жизни для добросовестного труда и счастливой жизни людей, а также популяризации национальной культуры, семейных ценностей, традиций и обычаев, общественной морали.

Уважаемые участники заседания!

План совместных предстоящих работ и мероприятий на 2024 год по реализации вытекающих из Программы, утверждённой Президентом нашего независимого нейтрального государства Аркадаглы ­Героем Сердаром, составит основу деятельности в году, девиз которого «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Основная задача предпринимаемых нами мер заключается не только в обеспечении экономического роста, но и в поддержании его долгосрочного и устойчивого темпа.

А модель экономического роста новой эпохи состоит в первую очередь в формировании деловой среды, поддержке предпринимательских инициатив и увеличении частных инвестиций. Нам предстоит обеспечить привлекательность правовой системы для бизнеса.

Дорогие соотечественники, мой родной народ!

В книге Президента Аркадаглы Героя Сердара «Ýaşlar – Watanyň daýanjy» есть следующие замечательные слова: «Вовеки Родина – наша незыблемая опора». «Государство – несокрушимая, неисчерпаемо мощная сила. От неё мы черпаем энергию. Мы гордимся названием страны и возвышаемся её авторитетом». В этих строках глава государства мудро отмечает ценность Родины.

На расширенном заседании Кабинета Министров Президент Туркменистана Аркадаглы Герой Сердар выразил твёрдую уверенность в том, что сплочённым самоотверженным трудом, вместе с народом будут достигнуты все намеченные на 2024 год новые рубежи.

Наивысшая цель каждого из нас – уверенно продвигать горячо любимую Родину в великое будущее! Поэтому наш долг – популяризировать и вдохновлять наш народ на великие начинания, которые возвышают Отчизну. ///nCa, 23 февраля 2024 г.

 

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