Замминистра иностранных дел Туркменистана встретился с иранским коллегой

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери в среду 21 февраля в Тегеране, сообщает МИД Ирана.

Багери и Гурбанов обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между двумя странами, а также планы взаимодействия на будущее.

Они также обменялись мнениями по региональным и международным событиям.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций между Ираном и Туркменистаном.///nCa, 22 февраля 2024 г. (фото – МИД Ирана)