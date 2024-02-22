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Замминистра иностранных дел Туркменистана встретился с иранским коллегой

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Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмед Гурбанов встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Али Багери в среду 21 февраля в Тегеране, сообщает МИД Ирана.

Багери и Гурбанов обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений между двумя странами, а также планы взаимодействия на будущее.

Они также обменялись мнениями по региональным и международным событиям.

Стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций между Ираном и Туркменистаном.///nCa, 22 февраля 2024 г. (фото – МИД Ирана)

 

 

 

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