Визит парламентской делегации Туркменистана в Японию – Спикер парламента встретилась с Генеральным секретарем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы и Генеральным секретарем Кабинета министров

21 февраля 2024 года в Токио председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с японскими депутатами во главе с Генеральным секретарем японо-туркменской межпарламентской группы дружбы, членом Палаты советников Японии Шимпеем Мацушита.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость межпарламентского сотрудничества в укреплении отношений двух дружественных стран. При этом отмечалось, что важную роль в развитии этого сотрудничества играет деятельность Туркмено-японской межпарламентской группы дружбы.

Парламентарии обменялись мнениями по вопросам совершенствования работы парламентских групп дружбы на двусторонней основе, налаживания связей между профильными комитетами, организации взаимных визитов делегаций.

В завершение встречи руководители и члены японо-туркменской межпарламентской группы дружбы были приглашены принять участие в мероприятиях, проводящихся в Туркменистане по случаю 300-летия со дня рождения мыслителя и поэта туркменского народа Махтумкули Фраги.

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21 февраля 2024 года состоялась встреча Председателя Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии Ёсимаса Хаяси.

В ходе встречи стороны обсудили важные направления туркмено-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах, а также развития межпарламентских связей.

Спикер туркменского парламента отметила, что Туркменистан придает особое значение развитию взаимовыгодного партнерства с Японией.

Особое внимание было уделено работе диалога «Центральная Азия + Япония» в контексте позитивного опыта туркмено-японского сотрудничества в рамках международных и региональных организаций.

Наряду с этим, состоялся обмен мнениями по двусторонним торгово-экономическим отношениям, где была отмечена необходимость продолжения работы над перспективными проектами, с учетом реализации масштабных и долгосрочных программ в Туркменистане с участием японских компаний.

Стороны также выступили за расширение культурно-гуманитарного диалога. В этой связи была подчёркнута важность преподавания туркменского и японского языков в высших учебных заведениях двух стран.

В процессе беседы Генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Ёсимаса Хаяси акцентировал внимание на том, что Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал высокую оценку туркмено-японскому сотрудничеству в главе «Хороший человек не забывается» в своей книге «Продолжение смысла моей жизни».

В данном контексте он подчеркнул значимость дальнейшего углубления этого плодотворного сотрудничества и выразил признательность Президенту Туркменистана и Национальному Лидеру туркменского народа за пристальное внимание развитию туркмено-японскох отношений.

Рабочий визит делегации Меджлиса Туркменистана в Японию продолжается. ///МИД Туркменистана, 21 февраля 2024 г.