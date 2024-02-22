БОМКА 10 поддерживает учебный потенциал Таможенной службы Туркменистана, предоставив специализированное оборудование

21 февраля в рамках реализации Программы БОМКА 10 Учебному центру Государственной таможенной службы Туркменистана было передано специализированное оборудование для обучения и ИКТ-оборудование на общую сумму 9 620,94 евро.

Специальное оборудование, соответствующее новейшим техническим решениям для проверки легковых и грузовых автомобилей, будет использоваться в ходе практических занятий в учебном центре и позволит укрепить навыки и компетенции сотрудников таможни для проведения эффективного досмотра на пограничных постах с целью выявления незаконно перевозимых товаров, оружия, наркотиков и других запрещенных предметов.

Кроме того, БОМКА 10 предоставила комплект учебного оборудования – интерактивную доску, проекторы, экраны и планшеты – для использования в учебном процессе, а также для проведения дистанционного обучения.

Отметим, что данные активы были приобретены в рамках Компонента 3 Программы БОМКА 10 «Содействие законным торговым потокам через границы» с конкретной целью усиления потенциала таможенных, ветеринарных и фитосанитарных учебных заведений.///БОМКА, 21 февраля 2024 г.