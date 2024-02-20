Железные Дороги Туркменистана сообщают о графике движения грузовых транзитных составов 20/02/2024 By Admin На официальном сайте Туркменских Железных Дорог опубликован графики движения транзитных грузовых поездов в международных сообщениях. Время местное (GMT+5) ///Железные дороги Туркменистана Related posts: Российские и Туркменские железные дороги наметили дальнейшие действия по продвижению коридора «Север – Юг» Российская компания поможет оцифровать туркменские железные дороги «Туркменские Железные Дороги» сообщают о времени и расстоянии транзита вагонов через территорию Туркменистана Президент Туркменистана принял руководителя ОАО «Российские железные дороги» Туркменские и Российские железные дороги намерены запустить регулярный контейнерный сервис РЖД и Туркменские Железные Дороги запустят совместные проекты в сфере цифровизации «Туркменпочта» и Туркменские Железные Дороги упростят грузоперевозки в Туркменистане Российская транспортно-логистическая компания FESCO и Узбекские железные дороги будут продвигать транзитный маршрут через Туркменистан Шесть реформ политики, которые могут укрепить железные дороги в Центральной Азии Российские железные дороги объявили скидку на перевозки через Казахстан и Туркменистан