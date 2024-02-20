Узбекистан готовится к широкомасштабному празднованию 300-летия Махтумкули Фраги

В 2024 году Туркменистан отмечает 300-летие со дня рождения Махтумкули Фраги – великого туркменского поэта и мыслителя, чье творчество стало бесценной частью не только тюркской, но и мировой культуры. Узбекистан, где произведения Махтумкули Фраги, также широко популярны, проведет ряд крупномасштабных мероприятий, в соответствии с Постановлением Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. План мероприятий предусматривает следующее:

• Издание “Избранных произведений” Махтумкули Фраги и сборника научных статей о его жизни и творчестве.

• Создание художественного фильма о поэте в сотрудничестве с кинематографистами Туркменистана.

• Постановка спектакля о жизни и творчестве Махтумкули.

• Республиканский конкурс “Лучший исполнитель песен на стихи Махтумкули” среди молодых исполнителей.

• Выставка произведений изобразительного искусства в Центральном выставочном зале Академии художеств, посвященная дружбе и братству узбекского и туркменского народов.

• Международная научная конференция “Роль творчества Махтумкули в узбекской литературе и искусстве” в городе Хиве.

• Встречи и литературные вечера с участием известных поэтов, писателей и ученых в учебных заведениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях страны.

• Творческий вечер, посвященный памяти Махтумкули Фраги в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои.

• Широкое освещение всех мероприятий возьмут на себя Национальное информационное агентство Узбекистана, Национальная телерадиокомпания Узбекистана, Информационное агентство «Дунё» и другие СМИ.

Ниже публикуем полный текст Постановления Президента Республики Узбекистан:

Великий сын туркменского народа, выдающийся поэт и мыслитель Махтумкули Фраги занимает особое место в истории литературы и культуры не только тюркских народов, но и всего мира.

Произведения неповторимого мастера слова, пронизанные глубоким гуманизмом, воспевают благородные ценности и качества мужественного, стойкого и трудолюбивого туркменского народа, их смысл и содержание, призывающие всегда жить заботами людей, укреплять узы дружбы и согласия между разными нациями и народностями, являются нравственным ориентиром для всех нас, особенно для нашей молодежи.

Славная юбилейная дата – 300-летие Махтумкули Фраги – в этом году широко отмечается в мировом масштабе под эгидой авторитетной международной организации ЮНЕСКО. Это также подтверждает, что литературное наследие поэта стало частью бесценной сокровищницы мирового искусства слова и служит обогащению духовного мира человечества.

Узбекистан признан одной из стран, где произведения Махтумкули наиболее издаваемые и читаемые, и это не случайно. В нашей стране нет такого дома, в котором бы ни звучали стихи поэта-классика, созданные на их основе песни, и, пожалуй, не найдется узбека, который бы их не знал. За прошедшие столетия Махтумкули стал своим поэтом для нашего народа. Его стихи с глубокой философией, народным духом, высокой художественностью, вдохновлявшие бахши и хафизов, поэтов и сказителей, всегда звучат на наших сценах, продолжают жить в сердце народа.

Махтумкули в свое время учился в известном медресе Шергазихана в Хиве и считал своим учителем такого великого мастера слова, как Алишер Навои, это прекрасный пример истинной дружбы наших народов. Узбекские читатели хорошо знают, что Махтумкули обрел в Хиве много единомышленников, наставников, друзей и почитателей, он с благодарностью вспоминал о прожитых здесь годах, слагал прекрасные стихи.

В настоящее время, когда в истории отношений дружбы и добрососедства Узбекистана и Туркменистана начался новый этап, бессмертное художественное наследие Махтумкули Фраги приобретает для наших народов еще более важное значение. Непревзойденные произведения поэта, одинаково почитаемого двумя братскими народами, регулярно издаются в нашей стране большими тиражами. В память о поэте в городах Ташкенте и Хиве воздвигнуты мемориальные комплексы, ставшие местом притяжения для почитателей его творчества.

В целях яркого проявления уважения узбекского народа к Махтумкули Фраги и в его лице к братскому народу Туркменистана, его богатой истории и культуре, обычаям и традициям, а также достойного празднования 300-летия со дня рождения поэта:

1. Одобрить предложения Министерства культуры, Министерства высшего образования, науки и инноваций, Министерства дошкольного и школьного образования, Министерства иностранных дел, Союза писателей, Академии наук, Республиканского центра духовности и просветительства, Академии художеств, Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры, а также представителей общественности о широком праздновании в нашей стране 300-летия великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

2. Утвердить состав организационного комитета по празднованию 300-летия Махтумкули Фраги (далее – Организационный комитет) согласно приложению.

3. Организационному комитету (Арипов А.Н.) в двухнедельный срок утвердить Программу мероприятий по празднованию на высоком уровне 300-летия Махтумкули Фраги.

В Программе мер предусмотреть:

подготовку к печати и издание «Избранных произведений» Махтумкули Фраги, а также сборника научных статей, посвященных его жизни и творческой деятельности;

создание художественного фильма, посвященного Махтумкули Фраги, при сотрудничестве кинематографистов Узбекистана и Туркменистана на основе государственного заказа;

постановку спектакля о жизни и творческой деятельности поэта;

проведение среди молодых исполнителей республиканского конкурса «Лучший исполнитель песен на стихи Махтумкули»;

организацию в Центральном выставочном зале Академии художеств выставки произведений изобразительного искусства, воспевающих узы дружбы и братства узбекского и туркменского народов;

проведение в городе Хиве международной научной конференции «Роль творчества Махтумкули в узбекской литературе и искусстве» при сотрудничестве Академии наук, Союза писателей, хокимията Хорезмской области, других соответствующих министерств и ведомств;

организацию в высших и средних специальных, профессиональных, средних общеобразовательных организациях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях страны встреч, литературных вечеров с участием известных поэтов, писателей и ученых;

проведение в октябре 2024 года в Государственном академическом Большом театре Узбекистана имени Алишера Навои творческого вечера, посвященного памяти Махтумкули Фраги.

4. Рекомендовать Национальному информационному агентству Узбекистана, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Информационному агентству «Дунё» и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, посвященные празднованию 300-летия Махтумкули Фраги.

5. Определить, что финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных соответствующим министерствам, ведомствам и организациям, их внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных актами законодательства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. ///nCa, 20 февраля 2024 г.