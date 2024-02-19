Фоторепортаж  – Выставка трогательных детских рисунков, посвященная Дню дипломатических работников Туркменистана

фоторепортаж nCa

Выставка детских рисунков стала важной частью праздничных мероприятий, посвященных Дню дипломатических работников Туркменистана 18 февраля 2024 года.

В боковом вестибюле Института международных отношений в Ашхабаде были выставлены рисунки детей дипломатов и должностных лиц международных организаций, базирующихся в Туркменистане. Также на выставке были представлены рисунки детей со всей страны, вышедших в финал национального конкурса.

Универсальной темой всех рисунков стали мир и добрая воля.

Это один из нескольких ежегодных конкурсов рисунков и художественных произведений детей. Идея не заключается лишь в конкурсе ради конкурса – идея состоит в том, чтобы побудить детей к размышлениям о мире и дружбе. Они начинают постигать ценность мира и в раннем возрасте осознают, что мир – это совместная ответственность человечества.

Вот лишь некоторые из работ юных художников: