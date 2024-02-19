Фоторепортаж – учебный центр дипломатического протокола Туркменистана

Фоторепортаж nCa

Как сообщалось ранее, в Туркменистане открылся свой учебный центр дипломатического протокола в Ашхабаде 18 февраля 2024 года. Церемония была организована в День дипломатических работников Туркменистана, который ежегодно отмечается 18 февраля.

Центр расположен в Институте международных отношений Туркменистана. Он будет функционировать как специализированная структура в рамках института.

Возглавит центр Бердынияз Мятиев, до недавнего времени занимавший пост заместителя министра иностранных дел. Он имеет около 30 лет опыта работы, связанной с дипломатическим протоколом. Он был заместителем начальника, а затем начальником протокольного отдела, прежде чем стать заместителем министра. Будучи заместителем министра, его работа по-прежнему была связана с дипломатическим протоколом.

Мы посвящаем весь этот фоторепортаж учебному центру дипломатического протокола, поскольку что он готов служить всем, кто может быть заинтересован в приобретении широкого спектра навыков в этой ключевой области дипломатии.