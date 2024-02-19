БОМКА 10 совершенствует методы контроля Государственной таможенной службы Туркменистана

С 14 по 16 февраля Программа содействия управлению границами (БОМКА 10), финансируемая Европейским Союзом, провела в Ашхабаде семинар по инновационным принципам и методам управления рисками и зеленым каналам для экспертов Государственной таможенной службы Туркменистана в области разработки и реализации стратегий управлений рисками и мер.

Данное мероприятие оказывает поддержку таможенной службе в разработке и совершенствовании системы управления рисками с акцентом на применении инновационных методов, инструментов и информационных систем, используемых для классификации и профилирования таможенных рисков. В ходе семинара на основе обсуждений и оценки существующей системы были определены области улучшения и разработаны рекомендации по модернизации системы управления рисками и зеленых каналов.

Важно отметить, что система зеленых каналов позволяет упростить таможенный контроль, что дает возможность таможенным органам улучшить поток пассажиров и грузов и эффективно управлять растущие объемы торговли, не снижая эффективность контроля, и без соответствующего увеличения численности персонала таможенных органов.

Семинар продолжает серию мероприятий в странах Центральной Азии в данном направлении, организован в рамках Компонента 3 «Содействие законным торговым потокам через границы» и направлен на дальнейшую поддержку процесса региональной экономической интеграции. ///БОМКА, 16 февраля 2024 г.