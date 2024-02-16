Представители Агентства Морских и Речных сообщений Туркменистана посетили с рабочим визитом Испанию

14-15 января 2024 года специалисты Агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздеряёллары» посетили с рабочим визитом порт Валенсии, Испания, в рамках проекта «Применение принципов «зеленых» портов и устойчивости в регионе Каспийского моря» Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В ходе визита, специалисты ознакомились с деятельностью порта Валенсии по сокращению выбросов CO2 и переходу на биоэнергетику (зеленую энергетику) в соответствии с современными мировыми стандартами. Также туркменской делегации были представлены анализы, проводимые в морских портах страны, и реализуемыми в настоящее время пилотными проектами, сообщают в Агентстве.

Одним из таких пилотных проектов является внедрение тягачей с прицепами и ричстакеров с водородным двигателем, что способствует нулевым выбросам в атмосферу.

Кроме того, состоялся обмен опытом в вопросах, связанных с управлением портом Валенсии.

Как известно, в рамках проекта, реализуемого ОБСЕ и Туркменистаном, в Каспийском и Черноморском регионе специалисты Агентства посетили ряд морских портов европейских стран.

Поездки дали возможность узнать о передовом опыте в области цифровизации портовых операций и применения принципов устойчивого развития.

Одной из основных целей проекта является консолидация усилий по содействию превращению Каспийского моря в логистический центр через активизацию торговли и судоходства.

Порт Валенсии – это пятый по загруженности морской порт в Европе и самый оживленный порт в Средиземноморье, с более чем 600-летней историей. Объем перевалка грузов через этот порт составляет около 80 млн.тонн в год. Валенсия обслуживает перевозки практически всех видов товаров из всех секторов экономики.///nCa, 16 февраля 2024 г.