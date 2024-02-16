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Посол Индии вручил в МИД копии верительных грамот

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15 февраля 2024 года Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов принял копии верительных грамот у Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии в Туркменистане Мадхумиты Бхагат.

Министр поздравил Посла с назначением на ответственный пост и пожелал ей успехов в дипломатической деятельности.

В ходе встречи стороны высказались за активизацию сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве перспективных направлений были обозначены области науки и образования, здравоохранения, культуры и туризма. Особо был отмечен потенциал взаимодействия по линии цифровизации, активного задействования современных информационно-коммуникационных технологий. ///МИД Туркменистана

 

 

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