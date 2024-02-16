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Порты Туркменбаши и Амирабад налаживают партнерские связи

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14 февраля 2024 года в рамках форума «Морская экономика Ирана» представители Агентства морского и речного транспорта Туркменистана «Туркмендениздаряёллары» совершили деловой визит в особую экономическую зону морского порта Амирабад, который находится на побережье Каспийского моря.

Туркменскую делегацию приветствовали представители МИД Ирана, Торгово-промышленной палаты Мазендарана, а также руководители Портовой и морской организации ИРИ, экономической зоны Мазендаран.
В ходе переговоров были презентованы услуги и потенциал Туркменбашинского международного морского порта и туркменского национального торгового флота.

Затем были обсуждены вопросы возобновления судоходства между портами Туркменбаши-Амирабад, в частности налаживания фидерного сообщения.

В ходе переговоров стороны предложили развивать сотрудничество в области международной торговли и укреплению позиций двух портов в международных транспортных коридорах.

Иранская сторона сообщила, что в ближайшее время планирует подписать «Соглашение о братских морских портах между Туркменбашинским международным морским портом и портовой особой экономической зоной Амирабад».

В настоящее время порт Амирабад является четвертым по величине портом Ирана и крупнейшим портом Ирана на берегу Каспийского моря после портов Шахид Раджаи, Имам Хомейни и Кешм. Амирбад располагает 15 причалами. Годовая пропускная способность порта составляет 7,5 млн тонн. В порту работают предприятия по производству древесины (МДФ), арматуры. ///nCa, 16 февраля 2024 г.

 

 

 

 

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