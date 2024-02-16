Офис Постоянного Координатора ООН в Туркменистане провел церемонию завершения срока полномочий послов ЦУР

nCa Report

Примечание редактора: молодежные послы ЦУР – это чрезвычайно успешная совместная инициатива системы ООН и правительства Туркменистана. Запущенная в 2018 году тогдашним постоянным координатором ООН Еленой Пановой и энергично осуществляемая нынешним постоянным координатором ООН Дмитрием Шлапаченко, программа “Послы ЦУР” порождает волновой эффект, и ее преимущества распространяются далеко и широко по всей стране во многих отношениях.

Эта инициатива заслуживает внимания.

Сегодняшний отчет – это начало репортажа, который будет продолжаться в течение следующих нескольких дней. В субботу, воскресенье и понедельник мы опубликуем на нашем сайте некоторые доклады, сделанные послами ЦУР во время мероприятия, а также статью, освещающую некоторые аспекты деятельности послов ЦУР.

Во вторник (20 февраля) мы опубликуем наш комментарий к программе послов ЦУР. В нашем комментарии мы надеемся рассмотреть некоторые преимущества этой инициативы, которые, возможно, не были предусмотрены, когда она была запущена в 2018 году.

Все эти материалы также будут включены в наш информационный бюллетень.

Поскольку наш веб-сайт ежемесячно привлекает более двух миллионов просмотров страниц, а наш новостной бюллетень распространяется в 29 странах, мы с радостью предоставляем нашу платформу для донесения этой информации до более широкой аудитории.

15 февраля 2024 года в офисе Постоянного координатора ООН (РКО ООН) в Туркменистане состоялась церемония награждения молодежных послов ЦУР, завершающих свой срок полномочий (когорта 2022-2024 годов).

В этой когорте было 18 послов ЦУР, каждый из которых отвечал за одну или две ЦУР (Цели устойчивого развития).

Инициатива “молодежные послы ЦУР” была запущена в 2018 году совместно страновой группой ООН, Национальным центром ЦУР, Министерством финансов и экономики и Министерством иностранных дел Туркменистана.

Молодые послы ЦУР выступают за повестку дня на период до 2030 года в Туркменистане

За последние 4 года в конкурсе приняли участие около 100 энтузиастов. Они приехали из всех регионов Туркменистана, чтобы стать послами Целей устойчивого развития.

Молодые послы ЦУР – это социально активные люди, лидеры своих местных сообществ. Каждый из них отстаивает одну или две глобальные цели среди своих сверстников, распространяет информацию об устойчивом развитии среди молодежи, разрабатывает платформу для сотрудничества на национальном и региональном уровнях с целью создания новых партнерств для достижения ЦУР.

Система ООН, правительство Туркменистана, дипломатические представительства и международные организации, базирующиеся в Туркменистане, регулярно взаимодействуют с послами ЦУР.

Ниже приводим выступление постоянного координатора ООН в Туркменистане Дмитрия Шлапаченко на церемонии награждения:

«Уважаемые послы ЦУР, дорогая молодежь, уважаемые коллеги, дамы и господа,

Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить достижения выдающихся молодых людей-послов Целей устойчивого развития – послов ЦУР когорты 2022-2024 годов. Эти молодые люди-настоящие герои нашего времени, которые не боятся испытаний и верят в светлое будущее.

Ваши неустанные усилия, энтузиазм и новаторский подход сыграли решающую роль в повышении осведомленности о Целях устойчивого развития в стране и мобилизации общества на коллективное достижение этих целей, оказывая влияние на общины, в которых вы живете. Вы вдохновляете молодежь, инициируете проекты, направленные на решение важных экологических, социальных и экономических проблем.

Особо хочу отметить вклад послов в 2023 году в организацию местных молодежных конференций по изменению климата (LCOY) в регионах и Ашхабаде, инклюзивных фестивалей в Ашхабаде и Дашогузе, а также первой в Туркменистане модельной конференции ООН. Эти события служат ярким примером того, чего можно достичь благодаря целеустремленности и сотрудничеству.

Сегодня мы не только отмечаем достижения, но и смотрим в будущее. Вскоре мы объявим о выборе новых послов ЦУР для когорты 2024-2025 годов. Я приглашаю всех молодых людей, стремящихся внести свой вклад в устойчивое развитие, принять участие в этом процессе. В конце концов, послы ЦУР играют решающую роль в достижении Туркменистаном ЦУР к 2030 году. Благодаря вашим усилиям и энтузиазму мы сможем построить более устойчивое будущее для всех.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы поблагодарить всех послов ЦУР за их выдающуюся работу. Ваше лидерство и самоотверженность вдохновляют нас всех».

Перед собравшимися также выступил представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане Мохаммад Фаязи. Он подчеркнул важность послов ЦУР и сказал, что они играют решающую роль в повышении осведомленности о ЦУР в Туркменистане.

Он подчеркнул, что их информационно-пропагандистские усилия способствовали мобилизации общин, развитию диалога и вдохновению на действия по достижению ЦУР, особенно среди молодежи страны.

Фаязи рассказал о замечательном результатах и влиянии, достигнутых послами ЦУР во время их миссии, и особо выделил ключевые мероприятия и инициативы ЮНИСЕФ, организованные и реализованные при поддержке послов ЦУР.

Он подтвердил, что ООН в Туркменистане по-прежнему привержена поддержке молодежных инициатив и расширению прав и возможностей молодежи как проводников перемен в Туркменистане.

Некоторые презентации, сделанные послами ЦУР, будут включены в предстоящие репортажи, посвященные данному мероприятию.

Ниже приводим список послов ЦУР в когорте 2022-2024 годов:

№ ФИО ЦУР 1 Баймухаммедова Аннабиби ЦУР 5, 10 2 Энежан Ачилова ЦУР 13 3 Гульжан Мухаметнурова ЦУР 17, 4 4 Гульшат Айидова Координатор Когорты, ЦУР 13 & 12 5 Джепбарберди Гурбанмурадов ЦУР 4 6 Кервенмырат Мырадов ЦУР 11 7 Мяхри Дурдымырадова ЦУР 9, 7 8 Магриджемал Мередова ЦУР 3, 2 9 Марал Аллабердыева ЦУР 4, 8 10 Новруз Нурбердиев ЦУР 16, 5 11 Сабрина Гусейнова ЦУР 13 12 Саида Халмаматова ЦУР 4 13 Шабиби Бяшимова ЦУР 5, 1 14 Шайева Селби ЦУР 4, 3 15 Шемшат Атаева ЦУР 13, 15 16 Шукургельди Мырадов Coordinator of Cohort, ЦУР 17 & 3 17 Валиева Менгли ЦУР 8, 1 18 Юпар Эгиржаева ЦУР 6

Фотоотчет с мероприятия: