В Госдепартаменте США обсуждены пути туркмено-американского сотрудничества

13 февраля 2024 года делегация Туркменистана провела переговоры в Государственном департаменте США с заместителем помощника госсекретаря США по Центральной Азии Посолом Дж.Поммершайм.

В ходе встречи стороны обсудили ключевые векторы двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, отметив поступательную динамику сотрудничества в 2023 году.

Собеседники позитивно оценили формат туркмено-американских политических консультаций для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес и координации совместных действий по развитию двусторонних отношений. В этой связи было уделено внимание организационным вопросам предстоящих политических консультаций, которые планируются в течение 2024 года.

Также туркменская делегация встретилась с координатором Госдепартамента США по Секретариату «С5+1» К.Сетола, которая высоко оценила усилия Туркменистана в данном формате для выработки плана действий по развитию взаимовыгодного партнерства между США и регионом Центральной Азии. В данном контексте дипломаты дали положительную оценку деятельности рабочих групп «С5+1» по безопасности, экономике, энергетике и окружающей среды, которые предоставляют возможность изучать новые подходы и идеи для расширения сотрудничества. ///МИД Туркменистана, 14 февраля 2024 г.