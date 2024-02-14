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Президент Туркменистана и глава итальянского холдинга «Leonardo S.p.A.» обсудили перспективы партнерства

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13 февраля, во вторник, Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя итальянской компании «Leonardo S.p.A.» Стефано Понтекорво.
В ходе встречи бизнесмен отметил неизменную заинтересованность деловых кругов Италии в наращивании взаимовыгодных связей с Туркменистаном, реализующим масштабные преобразовательные программы и проекты в различных отраслях.

При этом подчёркивалось, что Президент Италии Серджо Маттарелла и в целом руководство страны придают большое значение укреплению двустороннего партнёрства. В данном контексте также была подтверждена готовность компании «Leonardo S.p.A.» к дальнейшему развитию плодотворного сотрудничества с Туркменистаном.

Италия является одним из важных партнёров Туркменистана в Европе, отметил Президент Сердар Бердымухамедов. Традиционно дружественные межгосударственные отношения, выстраиваемые на принципах взаимопонимания и уважения, демонстрируют поступательную динамику.

Говоря об этом, глава государства выразил уверенность, что двусторонние переговоры, запланированные в ходе нынешнего визита руководителя компании «Leonardo S.p.A.» в Ашхабад, будут способствовать расширению эффективного делового сотрудничества.

В продолжение встречи подчёркивалось, что Туркменистан и Италия успешно взаимодействуют как на двусторонней, так и на многосторонней основе, в рамках авторитетных международных организаций, в том числе ООН и её специализированных структур. Италия поддерживает инициативы Туркменистана, направленные на достижение устойчивого развития.

В контексте обсуждения приоритетных направлений сотрудничества отмечалось, что продуктивные контакты, установившиеся между Туркменистаном и итальянскими компаниями в торгово-экономической сфере, энергетической и других отраслях, в частном секторе играют значимую роль в укреплении межгосударственного диалога.

Также в ходе встречи рассмотрены возможности задействования потенциала спутниковой связи. В данном контексте отмечалось, что со своей стороны Туркменистан готов рассмотреть конкретные предложения компании «Leonardo S.p.A.».

Завершая встречу, бизнесмен подчеркнул, что итальянские партнёры будут и впредь самым серьёзным и ответственным образом подходить к выполнению принятых на себя обязательств.

_Leonardo – это глобальная промышленная группа, создающая технологические возможности в аэрокосмической отрасли, в области обороны и безопасности. Компания играет заметную роль в крупных международных стратегических программах и является технологическим партнером правительств, оборонных ведомств, институтов и предприятий._///nCa, 14 февраля 2024 г.

 

 

 

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