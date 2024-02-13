Министр иностранных дел Туркменистана провел серию встреч в Дубае на полях Всемирного Правительственного Саммита

12 февраля 2024 года вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел в Дубае серию встречи на полях Всемирного Правительственного Саммита.

В ходе встречи с управляющим и исполнительным директором Департамента электрификации и водоснабжения Дубая (DEWA) Саидом Аль Тайером, стороны обсудили важные направления двустороннего сотрудничества в водно-хозяйственной и электроэнергетической сферах и перспективах его развития.

В этой связи, сотрудничество по использованию возобновляемых источников энергии было определено как перспективное направление туркмено-эмиратского взаимодействия.

В тот же день состоялась встреча Мередова с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ, генеральным директором Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султаном Ахмед Аль-Джабером.

В ходе переговоров была подчеркнута значимость развития отношений между учреждениями Туркменистана и ОАЭ в сфере нефтянной промышленности, а также налаживания сотрудничества по внедрению передовых технологий ОАЭ в этой отрасли.

Основываясь на договоренностях, достигнутых на уровне руководства двух государств, стороны обсудили конкретные шаги по их реализации, наметив ряд мероприятий на ближайшую перспективу. Во встрече также принял участие Главный исполнительный директор Абу-Дабийской компании энергии будущего (MASDAR) Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи.

Напомним, что в январе Государственный концерн «Türkmengaz» и ADNOC подписали Меморандум о взаимопонимании по освоения III этапа месторождения Галкыныш и по возможному участию эмиратской компании в реализации энергетических проектов в Туркменистане.///nCa, 13 февраля 2024 г.